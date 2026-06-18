Menopauza, o nouă etapă a vieții: Ce schimbări au loc în organism?

Între 45 și 55 de ani, multe femei observă modificări la nivel fizic și emoțional, de la schimbări ale pielii până la variații ale nivelului de energie. Specialiștii explică însă că menopauza nu accelerează în mod direct îmbătrânirea, ci marchează o reorganizare biologică profundă a organismului.

Schimbări hormonale

Odată cu instalarea menopauzei, nivelul hormonilor feminini scade treptat, ceea ce influențează metabolismul, regenerarea celulară și capacitatea organismului de a răspunde la stres.

În această perioadă, organismul își redistribuie resursele de la funcția reproductivă către alte sisteme vitale. Fertilitatea se oprește, iar corpul intră într-o nouă etapă, considerată de specialiști un proces natural, nu o disfuncție.

Totuși, dacă adaptarea nu este susținută prin obiceiuri sănătoase, pot apărea simptome precum oboseala persistentă, modificări ale pielii, inflamație de intensitate redusă și dezechilibre emoționale.

Colagenul, metabolismul și îmbătrânirea

Unul dintre efectele frecvent asociate menopauzei este modificarea structurii pielii și a țesuturilor. Scăderea nivelului de colagen, coroborată cu un aport insuficient de nutrienți și antioxidanți, poate duce la pierderea elasticității pielii și la sensibilitate articulară.

În paralel, eficiența mitocondriilor – structurile celulare responsabile de producerea energiei – poate scădea odată cu vârsta și schimbările hormonale. Acest fenomen se poate traduce prin oboseală, reducerea masei musculare și încetinirea proceselor de regenerare.

Stilul de viață

Experții subliniază că modul în care este gestionată această etapă are un impact major asupra stării generale de sănătate.

Alimentația echilibrată, hidratarea corectă, somnul suficient și activitatea fizică regulată pot contribui la menținerea echilibrului metabolic și hormonal. În același timp, reducerea stresului și susținerea sistemului nervos joacă un rol important în diminuarea inflamației cronice de intensitate redusă.

Exercițiile de forță ajută la menținerea masei musculare și a densității osoase, în timp ce activitățile aerobice susțin sănătatea cardiovasculară.

De asemenea, somnul de calitate este considerat esențial pentru regenerarea celulară și reglarea hormonală, potrivit longevitymagazine.ro.

Menopauza - tranziție biologică, nu un declin

Specialiștii atrag atenția că menopauza nu trebuie privită ca un proces de degradare a corpului, ci ca o etapă naturală de tranziție, în care organismul își redefinește prioritățile biologice.

În locul unei abordări centrate pe contraararea simptomelor, tot mai mulți experți recomandă o strategie de adaptare și echilibru, care pune accent pe susținerea organismului și pe îngrijirea holistică a sănătății.

În acest context, îmbătrânirea este privită mai degrabă ca un proces gradual de adaptare, influențat semnificativ de stilul de viață și de capacitatea organismului de a răspunde schimbărilor interne.