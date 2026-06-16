Remediul tradițional pentru rinichi. Cum se prepară corect?

Preparat simplu, din ingrediente accesibile, acest tip de infuzie continuă să fie folosit și în prezent, pe fondul interesului crescut pentru soluții naturiste și fitoterapie.

În medicina tradițională, ceaiul din cozi de cireșe este recomandat ca adjuvant pentru eliminarea excesului de apă din organism și menținerea echilibrului hidric. Specialiștii confirmă că astfel de plante pot avea efect diuretic ușor, însă subliniază că nu înlocuiesc tratamentele medicale.

Medicul urolog Mihai Dumitrache afirmă că ceaiurile cu efect diuretic sunt utilizate frecvent în practica medicală ca adjuvante.

„Sunt foarte multe ceaiuri care se găsesc la farmacie chiar sub denumirea de ceaiuri de rinichi, ceaiurile de mătase de porumb, de cozi de cireșe sunt ceaiuri cu efect diuretic și cu efect bun asupra rinichiului, de spălare a rinichiului”, a explicat acesta.

Ce efecte are ceaiul din cozi de cireșe?

În fitoterapie, cozile de cireșe sunt apreciate pentru conținutul de compuși cu potențial diuretic, inclusiv săruri minerale precum potasiul. În mod tradițional, infuzia este asociată cu:

stimularea eliminării urinare

reducerea retenției de apă

susținerea funcției urinare

efect ușor antiinflamator

Cu toate acestea, specialiștii atrag atenția că termenul popular de „spălare a rinichilor” nu are bază medicală, rinichii funcționând permanent prin filtrarea sângelui.

Ce spun studiile

Surse medicale internaționale, precum Healthline, arată că plantele cu efect diuretic sunt utilizate tradițional pentru eliminarea excesului de lichide, însă dovezile clinice solide sunt limitate în cazul multor remedii naturiste.

În general, acestea pot susține eliminarea lichidelor și confortul urinar în situații ușoare, dar nu reprezintă tratamente pentru afecțiuni precum infecțiile urinare sau litiaza renală.

Medicii recomandă prudență în utilizarea acestor infuzii și subliniază că apariția simptomelor precum dureri lombare, urinare dificilă sau prezența sângelui în urină necesită consult medical.

Cum se prepară ceaiul din cozi de cireșe

Ingrediente:

1–2 linguri de cozi de cireșe uscate

250–300 ml apă

Mod de preparare:

Cozile de cireșe se usucă bine înainte de depozitare. Apa se aduce la punctul de fierbere, după care se adaugă planta. Amestecul se fierbe la foc mic timp de 5–10 minute, apoi se lasă la infuzat încă 10–15 minute, acoperit. La final, ceaiul se strecoară și se consumă cald sau la temperatura camerei.

Cum se consumă

În mod obișnuit, se recomandă 1–2 căni pe zi, de preferat între mese, în cure scurte de câteva zile. Consumul prelungit fără pauză nu este recomandat, notează dcmedical.ro.

Deși este considerat un remediu natural cu efect diuretic ușor, ceaiul din cozi de cireșe nu înlocuiește tratamentele medicale și nu trebuie utilizat ca soluție pentru afecțiuni renale. În cazul simptomelor persistente, consultul medical rămâne esențial.