Remediul cu oțet de mere pentru călcâie uscate, aspre și crăpate

Dacă te confrunți cu piele îngroșată și crăpături inestetice, există o soluție simplă și ieftină care poate da rezultate vizibile chiar după prima utilizare.

De ce apar călcâiele aspre și crăpate?

Pielea de pe călcâie este diferită de cea din alte zone ale corpului. Aceasta nu are glande sebacee care să o hidrateze în mod natural, motiv pentru care se usucă mai repede.

Printre cauzele care favorizează apariția călcâielor crăpate se numără:

purtarea încălțămintei nepotrivite;

mersul frecvent pe suprafețe dure;

lipsa hidratării și a îngrijirii regulate;

înaintarea în vârstă;

expunerea prelungită la căldură și umiditate.

În timp, pielea devine groasă, aspră și se poate fisura. Pe lângă aspectul neplăcut, crăpăturile pot provoca durere și pot crește riscul de infecții.

Oțetul de mere, remediul natural pentru călcâie fine

Un ingredient pe care multe persoane îl au deja în bucătărie poate ajuta la înmuierea pielii și la îndepărtarea aspectului aspru al călcâielor: oțetul de mere.

Pentru a încerca acest truc:

Înmoaie o dischetă demachiantă sau un tampon de vată în oțet de mere. Aplică-l direct pe zona afectată. Pune o pereche de șosete pentru a fixa compresa. Lasă să acționeze pe parcursul nopții. Dimineața, clătește picioarele cu apă călduță.

După câteva utilizări, pielea poate deveni mai moale, mai netedă și mai ușor de întreținut.

Loțiune de casă pentru călcâie crăpate

O altă metodă populară pentru îngrijirea călcâielor presupune prepararea unei loțiuni simple acasă.

Ai nevoie de:

glicerină;

alcool medicinal de 70%.

Amestecă cele două ingrediente în proporții egale și aplică soluția pe călcâie dimineața și seara. Las-o să se usuce înainte de a încălța șosetele sau de a merge la culcare.

Folosită constant, această combinație poate contribui la hidratarea și catifelarea pielii în doar câteva zile.

Cum menții călcâiele moi și sănătoase

Pentru rezultate de durată, specialiștii recomandă o rutină regulată de îngrijire:

fă o baie caldă pentru picioare o dată pe săptămână, cu sare de mare sau bicarbonat de sodiu;

îndepărtează pielea moartă cu o piatră ponce sau o mănușă exfoliantă;

aplică zilnic o cremă hidratantă;

evită încălțămintea care favorizează uscarea și frecarea excesivă a pielii.

Secretul unor călcâie fine nu constă în tratamente costisitoare, ci în îngrijirea constantă și hidratarea zilnică.