Secretele frumuseții Angelinei Jolie. Rutina simplă de îngrijire a pielii

Când vine vorba de menținerea aspectului său fizic, vedeta din Mr & Mrs Smith, acordă o aenție specială îngrijirii pielii, prioritizând strălucirea naturală în detrimentul trucurilorde machiaj și nu uită niciodată să folosească protecție solară.

Poate unul dintre cele mai importante motive pentru care Angelina arată atât de tânără la 50 de ani este faptul că și-a stabilit o ruină de îngrijire a pielii de la o vârstă fragedă, spune dr.dermatolog Rhonda Rand.

„Când a știut că va avea o carieră în actriță, a vrut să aibă grijă de pielea ei în cel mai serios mod. Era vorba doar de protecție solară, curățare adecvată cu un demachiant blând, antioxidanți, uneori acizi glicolici și produse naturale. Unii alfa-hidroxi sunt, de asemenea, buni și sunt foarte naturali. Nu are nevoie de exfoliante majore sau produse cu multe substanțe chimice”, spune dr. Rand.

Strălucirea Angelinei este amplificată și mai mult de atitudinea ei față de machiaj, pe care își permite să-l poarte doar atunci când lucrează.

Dermatologul a adăugat că atunci când folosește produse de machiaj, acordă o atenție sporită procesului de îndepărtare, ceea ce înseamnă că nu rămâne nicio urmă de fond de ten, fard de obraz sau rimel pe față.

Acesta a adăugat că Angelina previne daunele solare și consecințele acestora, cum ar fi pigmentarea, purtând pălării și menținându-se hidratată. Aceasta nu apelează la tratamente excesive de îngrijire a pielii, dar, ocazional, se supune unei curățări laser ușoare pentru a-și alimenta strălucirea.

„Nu are niciun fel de aspect plastic pentru că nu face nimic drastic - nu are nevoie de așa ceva. Are gene foarte bune și devine din ce în ce mai frumoasă în timp”, a spus medicul.

Rutina Angelinei Jolie de îngrijire a pielii

Angelina Jolie a fost întotdeauna o frumusețe naturală, binecuvântată cu o structură osoasă excepțională și simetrie facială, trăsături care au făcut-o una dintre cele mai căutate puncte de referință pentru tratamentele estetice timp de decenii.

Pielea ei rămâne practic lipsită de riduri, ceea ce este un indiciu puternic că a protejat-o de soare de-a lungul vieții.

Ea a preferat întotdeauna un ten mai palid, de porțelan, ceea ce sugerează că folosește în mod constant un SPF cu factor ridicat și evită expunerea inutilă la UV. Acest lucru face o diferență enormă în modul în care pielea îmbătrânește.

De asemenea, are grijă de ea însăși, menținând un fizic suplu și tonifiat, mâncând bine, rămânând hidratată și prioritizând somnul bun. Genetica joacă cu siguranță un rol, dar stilul de viață este la fel de important, iar Angelina este un exemplu excelent al modului în care ambele pot funcționa împreună.

Angelina urmează o rutină constantă, axată pe rezultate, care include îngrijire medicală a pielii, antioxidanți, precum seruri cu vitamina C și retinol sau peptide pentru a stimula producția de colagen și reînnoirea pielii.

La 50 de ani, este, de asemenea, foarte probabil să fi urmat câteva tratamente non-invazive pentru a-și menține strălucirea tinerească. Proceduri subtile, cum ar fi resurfacing-ul cu laser ușor, strângerea pielii cu radiofrecvență sau microneedling cu PRP, pot ajuta la îmbunătățirea texturii și fermității pielii fără a altera caracteristicile naturale.

De asemenea, este posibil să fi urmat ocazional o cantitate mică de filler sau booster pentru piele, pur și simplu pentru a menține hidratarea și elasticitatea.

Buzele pline, pomeții proeminenți și linia maxilarului definită rămân trăsăturile ei caracteristice, iar ceea ce este atât de revigorant la Angelina este că încă arată natural.

Ca o actriță foarte căutată, trebuie să arate cât mai bine tot timpul, așa că tratamente precum cele cu radiofrecvență, care stimulează colagenul și îmbunătățesc tonusul general al pielii ar fi esențiale pentru a arăta atât de bine pe măsură ce te apropii de 50 de ani.

Modul în care îmbătrânim depinde de numeroase variabile, inclusiv genele și structura osoasă, dar dacă vrei ca pielea să arate bine ca a Angelinei, trebuie să renunți la zahăr și alcool, folosește o cremă cu factor de protecție solară 50 pe tot parcursul anului, bea multă apă și adoptă o dietă bogată în vitamine și minerale.

Deși nu exagerează cu tratamentele, se zvonește că actrița apelează la soluții faciale de înaltă tehnologie oferite de cel mai bun dermatolog de la Hollywood, la un cost de 15.000 de lire sterline pe an.

Angelina Jolie se numără printre vedete, precum Sienna Miller, Daniel Craig și Jennifer Lawrence, care se bazează pe dermatologul David Colbert pentru tratamente faciale.

Actrița l-a întâlnit pe acesta în urmă cu 10 ani pe platourile de filmare ale unui thriller de spionaj rusesc și, de atunci, se crede că a cheltuit peste 60.000 de lire sterline pe produsele și serviciile sale.

Dr. Colbert, care efectuează tratamente pentru cei bogați și faimoși din 1995, percepe sute de lire pentru un tratament facial de 45 de minute.

Surse apropiate Angelinei au dezvăluit că actrița menține o rutină zilnică de îngrijire a pielii între programări și se răsfață cu un tratament complet al corpului , în valoare de 1.500 de lire sterline, înainte de evenimente mari, cum ar fi premierele.

Între timp, când vine vorba de fitness, regimul ei include antrenament în circuit, antrenament de forță și cardio. Atunci când trece printr-o perioadă de antrenament pentru un anumit rol, antrenorul ei personal ar putea include și arte marțiale, precum Muay Thai.

De ce Angelina Jolie arată atât de bine la 50 de ani

-Aplică zilnic cremă de protecție solară

-Reduce utilizarea machiajului la minimum

-Menține un regim de îngrijire a pielii fără complicații

-Mâncă sănătos

-Face mișcare zilnic

-Apelează ocazional la tratamente faciale pentru îmbunătățirea pielii și tratamente cu laser ușor, notează dailymail.com.