Legătura strânsă dintre regimul alimentar și îmbătrânire

Mai multe amănunte oferă dr. David Della Morte Canosci, autorul volumului Lupta contra timpului. Algoritmul longevității… (Editura Trei, 2025): „O alimentație corectă contracarează debutul unor boli legate adesea de obiceiurile alimentare nesănătoase, care, la rândul lor, contribuie la o îmbătrânire prematură, creându-se astfel un cerc vicios. De exemplu, alimentația echilibrată ajută la ținerea sub control a zahărului din sânge (în special a vârfului glicemic) și a greutăţii, care stau la baza patologiei secolului nostru: diabetul zaharat de tip 2. Atenţie, însă: nu vorbim despre dietă ca despre un regim care trebuie urmat pentru o anumită perioadă de timp, cu scopul de a atinge nişte obiective specifice (de exemplu, o anumită pierdere în greutate sau scăderea colesterolului)”.

Nevoi specifice

Dar? „Aici vorbim despre un regim alimentar pe care ar trebui să-l urmăm constant, în fiecare zi din viaţa noastră. Cu toţii ar trebui să ne regândim modul de a face cumpărături şi de a găti zilnic, deoarece un regim alimentar sănătos, mişcarea şi alimentele proaspete, în cantităţile adecvate, ne schimbă într-adevăr viaţa, contribuind la longevitatea noastră”. Există însă un regim alimentar valabil pentru toată lumea? Dr. David Della Morte Canosci: „Nu există o dietă perfectă, potrivită pentru toată lumea. Cel mai bun lucru care se poate face este să se ţină întotdeauna cont de individ și să se dezvolte un regim alimentar care să se potrivească nevoilor sale specifice. Avem adesea tendința de a urma dieta recomandată de prieteni, însă adevărul este că nu poți prescrie aceeași dietă unei persoane sedentare, dar care este sveltă, și unei persoane sedentare, care este, în schimb, obeză sau unui sportiv ori unor persoane care fac activitate fizică doar ocazional, deoarece necesarul de energie, exigenţele metabolice şi cele medicale sunt diferite”.

Diete după ureche

Atunci? „Pentru a dezvolta un plan alimentar potrivit fiecăruia dintre noi, primul pas este să apelăm la un specialist - nutriționist sau expert în știința alimentației - capabil să analizeze caracteristicile și nevoile specifice pacientului și să i le explice pe toate cât mai bine posibil, pentru a-l apropia de noul stil de viață pe care intenționează să-l urmeze. A cunoaşte persoana şi a fi atent la exigenţele ei este un aspect fundamental pentru a crea un plan alimentar personalizat şi complet, care să răspundă cât mai bine necesităţilor acesteia şi care să se adapteze stilului ei de viaţă. Riscul pe care îl presupun dietele urmate după ureche ar putea fi, de exemplu, acela de a elimina sau de a reduce prea mult unii nutrienţi fundamentali pentru organism”.

Atenție la dezechilibre!

Pe fir: „Poate că aceste metode duc la rezultate în privinţa scăderii în greutate, ceea ce ne-ar putea face să credem că ne-am atins scopul, dar, în realitate, e posibil să generăm nişte dezechilibre. Avem în vedere, într-un astfel de exemplu, exclusiv subiecţi sănătoşi, deoarece în cazul unor subiecţi care suferă de anumite boli, în mod inevitabil, orice chestiune legată de nutriţie trebuie abordată în colaborare cu un specialist. În plus, dietele urmate după ureche pot fi mult prea sărace în nutrienți, alternând de obicei câteva feluri de mâncare, tot timpul aceleaşi. Astfel, cei care le urmează tind să se plictisească repede și să le abandoneze într-un timp scurt, pierzând rezultatele dobândite. Nutriționistul, pe de altă parte, încearcă să reajusteze dieta prin introducerea treptată a unor noi alimente alternative, care permit persoanei să continue să urmeze regimul fără să se plictisească de el, obținând astfel rezultate de lungă durată”.

Asimilări

În cele din urmă: „Există aspecte ale nutriției pe care doar un profesionist le poate cunoaște în profunzime, cum ar fi combinații ale alimentelor și metode de gătire a acestora. Nu este suficient să știi ce ingrediente să incluzi în planul alimentar. Trebuie să le cunoști, de asemenea, şi pe acelea care acţionează ca nişte vehicule care transportă acele ingrediente suplimentare care ajută la metabolizarea (asimilarea) mai bună a nutrienţilor. De exemplu, fierul este metabolizat în cantitate suficientă numai dacă este combinat cu vitamina C și cu acidul folic, în timp ce licopenul conținut în roşie se asimilează în dozele potrivite numai dacă roșia este gătită”.

Nu există o dietă perfectă, potrivită pentru toată lumea. Trebuie să se ţină întotdeauna cont de individ și să se dezvolte un regim alimentar care să se potrivească nevoilor sale specifice. - Dr. David Della Morte Canosci

Licopenul conținut în roşie se asimilează în dozele potrivite numai dacă roșia este gătită. - Dr. David Della Morte Canosci

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