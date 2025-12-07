Obiceiul copiilor care crește riscul de obezitate cu 40%

Cercetătorii au descoperit diferențe majore între copiii care au acest obicei și cei care nu îl au.

Cercetarea a fost făcută de Universitatea din Pennsylvania și publicată în Pediatrics. A analizat copii de 12 ani. Specialiștii au constatat că cei care primesc smartphone la această vârstă au risc cu 40% mai mare de obezitate, 62% mai mare de somn deficitar și 31% mai mare de depresie.

Oamenii de știință au descoperit o legătură directă între vârsta la care copilul primește smartphone-ul și severitatea problemelor de sănătate. Cu cât achiziția dispozitivului este mai timpurie, cu atât consecințele sunt mai grave.

Adolescenții cărora li s-a dat un smartphone la 13 ani aveau șansă cu 50% mai mare de a raporta somn insuficient decât când nu dețineau dispozitivul la 12 ani.

Cercetătorii au analizat peste 10.000 de copii de 12 ani, dintre care unii aveau propriile smartphone-uri, iar alții nu. Comparația a arătat diferențe semnificative între cele două grupuri.

Copiii cu smartphone la vârsta de 12 ani prezentau probabilitate cu 31% mai mare de a dezvolta depresie. Riscul de obezitate era cu 40% mai mare, iar cel de somn insuficient cu 62% mai mare decât la colegii fără dispozitive.

„Concluziile noastre sugerează că ar trebui să considerăm smartphone-urile un factor semnificativ în sănătatea adolescenților”, a declarat autorul principal, dr. Ran Barzilay. El a subliniat necesitatea unei abordări atente a deciziei de a oferi unui copil un telefon.

Echipa nu susține că smartphone-urile sunt în mod categoric dăunătoare, ci pledează pentru o analiză atentă a implicațiilor asupra sănătății, echilibrând consecințele pozitive și negative, scrie Independent.

„Pentru mulți adolescenți, smartphone-urile pot juca un rol constructiv prin consolidarea legăturilor sociale, sprijinirea învățării și oferirea accesului la informații”, a explicat dr. Barzilay. Unele familii pot considera smartphone-ul o necesitate pentru siguranță sau comunicare.

Un studiu britanic recent a descoperit că adolescenții preocupați în mod nesănătos de smartphone-uri sunt mai predispuși la anxietate, depresie și insomnie. Aproximativ unul din cinci adolescenți mai mari manifestă utilizarea problematică a smartphone-ului.

Experții de la King's College London au constatat că mulți doresc disperat ajutor pentru a reduce utilizarea dispozitivelor.

(sursa: Mediafax)