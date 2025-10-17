Redu stresul în 90 de secunde cu aceste 3 metode ale unui medic neurolog

Când stresul se prelungește, corpul începe să plătească prețul: tulburări cardiace, hipertensiune, anxietate, insomnie, probleme digestive sau epuizare cronică.

La baza acestor reacții se află cortizolul, „hormonul stresului”. Pe termen scurt, el ne ajută să fim vigilenți și energici. Dar, atunci când nivelul de cortizol rămâne ridicat perioade lungi de timp, organismul intră într-o stare de inflamație permanentă, iar sistemul imunitar se slăbește.

Specialiștii spun că prima etapă pentru a ne elibera de stres este să identificăm sursa. Ce anume ne provoacă tensiunea? Situațiile de la muncă? Presiunea socială? Perfecționismul personal? Odată ce aflăm răspunsul, putem începe să lucrăm conștient la echilibru, scrie 20minutos.es.

Doctorul Sanjay Gupta, medic neurolog și realizator al podcastului Chasing Life (CNN Health), propune trei tehnici simple și eficiente pentru a recăpăta calmul:

1. Respirația profundă

„E suficient să ne concentrăm pe respirație — atât de simplu”, spune dr. Gupta. Inspiră lent pe nas, folosind diafragma, și expiră pe gură. Trei respirații adânci, realizate în aproximativ 90 de secunde, pot regla ritmul cardiac și scădea tensiunea arterială. Este o metodă instantanee de „resetare” a sistemului nervos.

2. Autocompasiunea

Când stresul ne copleșește, avem tendința să fim prea critici cu noi înșine. Doctorul recomandă un gest simplu, dar puternic: atinge-ți ușor brațele sau gâtul, ca într-o îmbrățișare. „20 de secunde de contact fizic blând pot calma anxietatea și pot transmite creierului siguranță.” Este o formă de alinare rapidă, la îndemână oricând.

3. Meditația de un minut

Nu e nevoie de ore întregi de yoga. „Un singur minut de meditație pe zi poate curăța mintea și liniști respirația”, spune dr. Gupta. Cu timpul, poți prelungi momentul de liniște, dar chiar și 60 de secunde de concentrare conștientă sunt suficiente pentru a aduce claritate și echilibru interior.

Stresul face parte din viață, dar nu trebuie să-i permitem să o controleze. Prin respirație, compasiune și câteva clipe de liniște, putem învăța să ne calmăm, să ne refacem energia și să redobândim controlul asupra propriei minți.