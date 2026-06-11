Femeia care a uimit Germania: a născut gemeni de trei ori la rând, fără tratamente de fertilitate

Medicii nu și-au putut explica! O femeie a născut gemeni de trei ori la rând

O familie din Germania a devenit subiect de interes internațional după un eveniment extrem de rar. O mamă a adus pe lume pentru a treia oară consecutiv un set de gemeni, o situație pe care medicii o descriu drept excepțională, mai ales în lipsa oricărui tratament de fertilitate.

Al treilea set consecutiv de gemeni, născut la finalul lunii mai

Jasmin Rittner și soțul ei, Andreas, au intrat din nou în atenția medicilor și a presei după ce au devenit părinții unui nou set de gemeni. Cele două fetițe, Julia Anja Valentina și Estephania Lorena Marie, s-au născut pe 27 mai la un spital din orașul Fürth, situat în sudul Germaniei.

Anunțul a fost făcut public de reprezentanții unității medicale prin intermediul unei postări publicate pe Instagram. Personalul medical a subliniat caracterul neobișnuit al situației printr-un mesaj care a atras imediat atenția publicului.

„O dată este ceva special. De două ori este extraordinar. De trei ori la rând este ceva greu de crezut", au transmis reprezentanții spitalului.

Trei sarcini, șase copii și aceeași surpriză

Povestea familiei Rittner este cu adevărat impresionantă. În vara anului 2023, Jasmin și Andreas au devenit părinții gemenilor Daniel și Emilio. Un an mai târziu, familia s-a mărit din nou odată cu venirea pe lume a gemenelor Simone și Anastasia.

Acum, odată cu nașterea Juliei Anja Valentina și a Estephaniei Lorena Marie, cuplul a ajuns la șase copii născuți în doar trei sarcini consecutive.

Deși pentru mulți o nouă sarcină gemelară ar fi fost o surpriză uriașă, Andreas Rittner spune că avea deja o bănuială.

„Nu m-am gândit deloc că doar un singur copil va veni pe lume", a declarat el pentru DPA în timpul celei mai recente sarcini a soției sale.

Medicii spun că este un caz extrem de rar

Toate cele trei sarcini ale lui Jasmin Rittner au fost monitorizate de medicul Anja Forster. Impresionată de relația construită cu familia de-a lungul anilor, una dintre fetițele născute la finalul lunii mai a primit chiar prenumele medicului.

Anja Forster consideră că situația este una cu adevărat excepțională. Potrivit acesteia, faptul că o femeie naște trei seturi consecutive de gemeni este extrem de rar, iar caracterul neobișnuit al cazului este amplificat de un detaliu important: familia nu a apelat niciodată la tratamente de fertilitate.

„Este doar o coincidenţă", a adăugat ea.

În mod obișnuit, șansele de a avea gemeni sunt influențate de mai mulți factori, inclusiv moștenirea genetică, vârsta mamei sau utilizarea tratamentelor pentru fertilitate. Tocmai de aceea, cazul familiei Rittner a stârnit interesul specialiștilor și al publicului.

Visul unei familii numeroase a devenit realitate

Pentru Jasmin Rittner, familia numeroasă reprezintă împlinirea unui vis mai vechi. Mama celor șase copii a mărturisit că și-a dorit dintotdeauna să aibă mulți copii, iar evoluția familiei sale a depășit chiar și cele mai optimiste așteptări.

„Este cu siguranţă un sentiment plăcut", a declarat Andreas Rittner, referindu-se la extinderea familiei.

Povestea celor doi soți continuă să atragă atenția în Germania și în afara granițelor țării, fiind considerată unul dintre cele mai neobișnuite cazuri de nașteri multiple consemnate în ultimii ani. Într-o perioadă în care fertilitatea și natalitatea sunt subiecte tot mai discutate în Europa, familia Rittner oferă un exemplu rar și spectaculos al modului în care natura poate surprinde chiar și cei mai experimentați medici.

Agerpres