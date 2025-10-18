Înscrieri în Programul FIV 2025: Cum poți obține sprijin financiar

Programul susține natalitatea, oferind sprijin financiar persoanelor și cuplurilor care îndeplinesc criteriile de eligibilitate. Înscrierile încep luni, 20 octombrie, ora 10:00.

Condiții de eligibilitate

-Solicitanții trebuie să nu fi primit sprijin în programe similare.

-Documentul medical de indicație FIV (Anexa nr. 1b) trebuie să fie emis după data afilierei unităților sanitare partenere la Programul FIV 2025.

-Cei care au mai participat la Programul FIV 2024 pot intra în noua sesiune doar după finalizarea și validarea decontului din platforma digitală.

-Nu se pot înscrie persoanele care au beneficiat de sprijin financiar în cadrul unor programe similare, derulate de alte instituții.

-Înscrierile se fac exclusiv online, prin platforma disponibilă pe site-ul MMFTSS, între 20 octombrie și 30 noiembrie 2025.

-Dosarele incomplete sau transmise după termen vor fi respinse.

Cum se face înscrierea

Procedura de înscriere presupune crearea unui cont și autentificare pe platformă, completarea datelor personale și selecția clinicii partenere pentru procedură. După completarea datelor se descarcă și semnează cererea de înscriere, declarația pe propria răspundere și acordul privind prelucrarea datelor personale, care se încarcă apoi în platformă, alături de documentele justificative.

La final, aplicația va genera un număr de înregistrare pentru dosar, iar solicitantul poate monitoriza statusul acestuia.

Documentele necesare includ cererea de înscriere, declarația pe propria răspundere, documentul medical de infertilitate (Anexa nr. 1b), acordul privind prelucrarea datelor personale, copia actelor de identitate legalizate și adeverințele ce atestă calitatea de asigurat în sistemul de sănătate.

Ministerul recomandă verificarea riguroasă a datelor înainte de transmiterea finală pentru a evita respingerea dosarelor.

Link-ul către platformă va fi activat din 20 octombrie, ora 10:00, pe pagina oficială MMFTSS, potrivit dcnews.ro.