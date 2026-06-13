Sărăcia accelerează îmbătrânirea: Cum este afectată sănătatea de inegalitatea socială?

Cercetarea a fost realizată de specialiști ai Institutului Max Plank pentru Dezvoltare Umană, în colaborare cu cercetători de la Universitatea Columbia din New York, relatează Phys. Autorii au analizat rezultatele a 140 de studii independente. În total, au fost incluse date de la 65.919 participanți, cu vârste cuprinse între nou-născuți și 86 de ani.

Efectele sărăciei și discriminării

Potrivit cercetătorilor, statutul socio - economic scăzut și expunerea la discriminare sunt asociate constant cu o accelerare a îmbătrânirii biologice.

Pentru evaluarea procesului de îmbătrânire, oamenii de știință au folosit așa-numitele „ceasuri epigenetice”. Aceste instrumente analizează modificări chimice ale ADN-ului. Pe baza lor, cercetătorii pot estima vârsta biologică a unei persoane. Spre deosebire de vârsta cronologică, vârsta biologică reflectă starea organismului și ritmul îmbătrânirii.

Specialiștii folosesc aceste metode pentru a înțelege modul în care mediul, stilul de viață și condițiile sociale influențează sănătatea. Analiza arată că cele mai noi generații de ceasuri epigenetice identifică mai clar efectele factorilor sociali. Instrumentele mai vechi, concepute pentru estimarea vârstei cronologice, au evidențiat legături mai slabe cu statutul socio-economic.

Copilăria și sănătatea

Rezultatele sugerează că impactul inegalităților sociale începe devreme în viață. Copiii care cresc în familii cu resurse limitate prezintă deja semne ale unei îmbătrâniri biologice accelerate. Mai mult, efectele par să persiste pe termen lung. Adulții proveniți din medii defavorizate continuă să prezinte indicatori ai unei îmbătrâniri mai rapide, chiar și după zeci de ani.

Autorii studiului consideră că experiențele din copilărie pot influența sănătatea biologică pe tot parcursul vieții.

Afro-americanii îmbătrânesc mai repede

Cercetătorii au analizat și diferențele dintre grupurile rasiale și etnice incluse în studiile desfășurate în Statele Unite. Datele au indicat o îmbătrânire biologică mai rapidă în rândul participanților afro-americani comparativ cu cei albi. Diferențe au fost observate și între participanții latino și cei albi, însă acestea au fost mai reduse.

Autorii susțin că rezultatele pot contribui la dezvoltarea unor instrumente mai eficiente pentru evaluarea impactului politicilor sociale asupra sănătății. În viitor, astfel de metode ar putea fi folosite pentru a măsura efectele programelor de reducere a sărăciei, ale reformelor din educație sau ale intervențiilor medicale. Potrivit cercetătorilor, studiul oferă cea mai amplă imagine de până acum asupra legăturii dintre condițiile sociale și ritmul îmbătrânirii biologice.