Stomatologii români lansează platforma anti-cancer

Platforma include informaţii pentru pacienţi şi resurse practice pentru medicii stomatologi: ghid de identificare a leziunilor suspecte, recomandări pentru screening, lista centrelor de tratament şi posibilitatea de raportare a cazurilor suspecte.



"Medicul stomatolog este, adesea, primul specialist care poate identifica o leziune suspectă la nivelul cavităţii orale. Astfel, prin componenta de raportare a platformei OralOncoCheck, specialiştii din sfera sănătăţii orale pot semnala cazurile identificate în cabinete şi pot intra în contact cu mentori cu experienţă, pentru analizarea acestora şi orientarea pacienţilor către traseul terapeutic potrivit", se precizează în comunicat.



Potrivit CMSR, incidenţa cancerului oral este estimată să crească în următorii ani, iar România continuă să înregistreze una dintre cele mai ridicate rate de mortalitate din Uniunea Europeană pentru această patologie.



Mortalitatea în cazurile de cancer oral în ţara noastră este cu 83% mai mare decât media UE, din cauza diagnosticării afecţiunii în stadii avansate, se explică în comunicat.



"În contextul în care România continuă să înregistreze una dintre cele mai ridicate rate de mortalitate prin cancer oral din Uniunea Europeană, platforma OralOncoCheck reprezintă un instrument util pentru pacienţi, medici şi autorităţi. Nu pot fi dezvoltate politici publice performante de prevenţie şi screening fără date, fără raportare unitară şi fără sprijinul medicilor stomatologi din întreaga ţară", a subliniat preşedintele CMSR, Florin Lăzărescu.



În ţara noastră, majoritatea cazurilor de cancer oral sunt diagnosticate târziu, când opţiunile de tratament sunt limitate. Lipsa de educaţie şi informare a populaţiei asupra factorilor de risc şi numărul extrem de scăzut de vizite la cabinetul de medicină dentară determină nevoia unor tratamente extensive şi o reintegrare funcţională şi socială dificilă a pacienţilor cu patologie oncologică orală, a transmis CMSR.



Colegiul Medicilor Stomatologi susţine includerea în sistemul de decontare CNAS a tratamentelor stomatologice necesare pacienţilor oncologici, inclusiv a reabilitărilor protetice reconstructive, astfel încât aceştia să beneficieze de un traseu terapeutic complet, funcţional şi adaptat nevoilor reale de recuperare.



"În cadrul CMSR am iniţiat deja demersuri instituţionale pentru includerea în sistemul de decontare CNAS a tratamentelor stomatologice destinate pacienţilor oncologici, precum şi a reabilitărilor protetice reconstructive necesare după intervenţiile pentru cancer oral. Rolul medicului stomatolog nu se limitează la diagnostic, ci continuă pe tot parcursul recuperării pacientului, contribuind decisiv la redobândirea funcţionalităţii, a confortului şi a calităţii vieţii. Este momentul ca această contribuţie să fie recunoscută şi valorizată la adevărata sa importanţă", a explicat şi vicepreşedintele CMSR Luminiţa Oancea.



Prin dezvoltarea platformei OralOncoCheck, CMSR îşi propune: creşterea ratei de depistare precoce a cancerului oral; standardizarea examinării şi raportării cazurilor suspecte la nivel naţional; reducerea timpului dintre suspiciunea clinică şi confirmarea diagnosticului; dezvoltarea primei baze de date naţionale dedicate cancerului oral; consolidarea rolului medicului stomatolog în tratamentul pacientului oncologic, prevenţie şi sănătate publică; fundamentarea unui viitor program naţional de screening pentru cancerul oral.

AGERPRES