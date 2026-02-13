Cafeaua care vindecă: cele 3 secrete dezvăluite de un doctor urmărit de milioane de oameni

Adaugă asta în cafea și îți protejezi sănătatea: trucurile simple ale unui gastroenterolog celebru

Un gastroenterolog format la Harvard dezvăluie trei ingrediente simple care pot transforma cafeaua de dimineață într-un adevărat elixir pentru sănătate. Un vârf de scorțișoară, puțin ulei MCT și cacao neagră pot susține digestia, metabolismul și sănătatea creierului, spun specialiștii.

Trei ingrediente simple care transformă cafeaua într-un superaliment. Sfaturile unui medic format la Harvard

Un gest aparent banal – adăugarea unui vârf de cuțit de scorțișoară în cafea – poate avea efecte surprinzătoare asupra sănătății. Dr. Saurabh Sethi, gastroenterolog format la Harvard și urmărit de peste 1,3 milioane de oameni pe Instagram, susține că există trei ingrediente care pot transforma o cafea obișnuită într-o adevărată „bombă” nutrițională.

Potrivit specialistului, aceste adaosuri simple pot ajuta la controlul glicemiei, la îmbunătățirea digestiei și la protejarea creierului, oferind un plus real de energie și vitalitate.

1. Scorțișoara – aliatul natural împotriva stresului oxidativ

„Un simplu praf de scorțișoară poate reduce vârfurile de zahăr din sânge și aduce un aport important de antioxidanți”, explică Dr. Sethi.

Scorțișoara, obținută din scoarța uscată și măcinată a arborilor de cassia, este bogată în antioxidanți – compuși care neutralizează radicalii liberi. Aceștia sunt molecule instabile care pot deteriora celulele sănătoase și pot favoriza apariția unor afecțiuni grave, precum bolile cardiovasculare, cancerul, diabetul sau Alzheimer.

Consumul regulat de alimente bogate în antioxidanți, inclusiv fructe, legume și condimente precum scorțișoara, ajută la reducerea stresului oxidativ și la protejarea organismului pe termen lung.

2. Uleiul MCT – energie rapidă și suport pentru creier

Al doilea ingredient recomandat de medic este uleiul MCT (trigliceride cu lanț mediu), extras din ulei de cocos sau din sâmburi de palmier.

„Oferă un boost constant de energie și sprijină sănătatea creierului”, spune Dr. Sethi.

Spre deosebire de alte tipuri de grăsimi, MCT-ul este absorbit direct în ficat, unde este transformat rapid în energie. Nutriționiștii explică faptul că acest mecanism poate stimula metabolismul și poate îmbunătăți concentrarea și claritatea mentală. În plus, uleiul MCT este lipsit de gust, ceea ce îl face ideal pentru a fi adăugat în cafea sau în dressinguri pentru salate.

3. Pudra de cacao neagră – hrană pentru bacteriile bune din intestin

Cel mai savuros ingredient din lista medicului este pudra de cacao neagră, bogată în polifenoli – compuși vegetali cu rol antioxidant.

„Acești polifenoli lucrează împreună cu cafeaua pentru a hrăni bacteriile bune din intestin. Studiile arată că pot crește nivelul de lactobacili și bifidobacterii, esențiale pentru o digestie sănătoasă”, explică specialistul.

Un microbiom intestinal echilibrat este asociat cu un sistem imunitar mai puternic, o digestie mai bună și chiar cu o stare psihică mai stabilă.

De ce merită să-ți îmbunătățești cafeaua zilnică

Combinarea cafelei cu aceste trei ingrediente poate aduce beneficii multiple: controlul glicemiei, reducerea inflamației, protecție antioxidantă, energie constantă și o digestie optimă. Cu alte cuvinte, o schimbare mică în rutina zilnică poate avea un impact major asupra sănătății.