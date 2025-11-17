Nas înfundat? Cele mai eficiente soluții naturale pe care să le încerci acasă

Deși multe persoane apelează imediat la spray-uri decongestionante, acestea pot crea dependență dacă sunt folosite mai mult de câteva zile. Din fericire, există remedii naturale care pot calma eficient congestia, fără efecte adverse, scrie medicool.ro.

Iată ce merită să încerci înainte să mergi la farmacie:

1. Inhalațiile cu abur

Unul dintre cele mai simple și eficiente remedii. Aburul cald fluidizează mucusul, calmează iritația mucoasei și reduce inflamația pasajelor nazale.

Cum le faci corect:

Inspiră aburul dintr-un duș fierbinte, sau

Așază-te deasupra unui bol cu apă foarte caldă, cu un prosop pe cap.

Respiră adânc timp de 5–10 minute. Ai grijă să păstrezi o distanță sigură față de apa fierbinte.

2. Uleiurile esențiale

Menta și eucaliptul sunt vedetele în caz de nas înfundat. Compusul principal din eucalipt, eucaliptolul, poate îmbunătăți respirația, iar menta creează o senzație de răcorire care ușurează disconfortul.

Cum le folosești:

Adaugă câteva picături în apa pentru inhalații,

Folosește un difuzor,

Sau pune câteva picături în apă caldă de baie.

3. Compresele calde

Căldura aplicată pe frunte și nas reduce presiunea din sinusuri și ajută la calmarea inflamației.

Cum se aplică:

Înmoaie un prosop în apă caldă, stoarce-l, apoi ține-l pe nas și frunte 5–10 minute. Repetă ori de câte ori simți nevoia.

4. Spălăturile nazale cu soluție salină

Printre cele mai eficiente metode naturale. Soluția salină hidratează mucoasa, subțiază mucusul și elimină alergenii și iritanții.

Cum să o prepari acasă:

1 cană de apă călduță

½ linguriță de sare

Un vârf de cuțit de bicarbonat

Folosește un irigator nazal și lasă soluția să curgă ușor printr-o nară, apoi prin cealaltă. Curăță bine recipientul după fiecare utilizare.

5. Umidificatorul

Aerul uscat agravează congestia. Un umidificator adaugă umiditate în aer și ajută la calmarea mucoasei iritate.

Sfaturi utile:

Folosește aparatul în dormitor, mai ales pe timpul nopții, și curăță-l regulat pentru a preveni bacteriile sau mucegaiul.

6. Hidratarea – cel mai simplu remediu

Lichidele ajută la subțierea mucusului și la eliminarea lui mai ușoară.

Ce să bei:

Apă, ceaiuri calde (mentă, mușețel, ghimbir), sucuri naturale.

Evită cafeaua și alcoolul care deshidratează.

Când nasul înfundat devine motiv de mers la medic

Dacă simptomele durează mai mult de 7–10 zile, se agravează sau sunt însoțite de febră mare, dureri severe ale sinusurilor sau secreții galben-verzui cu miros neplăcut, este indicat un consult medical.