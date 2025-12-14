Năsturelul, super-planta uitată: De ce e atât de sănătos și cum consumăm „aurul verde”

Deși la noi este mai puțin cunoscută, în Marea Britanie și Franța năsturelul este considerat un aliment-minune, fiind folosit atât în gastronomie, cât și în medicina tradițională de peste o mie de ani.
Recent, cercetările nutriționale l-au readus în atenție, clasificându-l drept una dintre cele mai nutritive plante din lume, raportat la numărul de vitamine și antioxidanți per calorie.
Ce este, de fapt, năsturelul?
Năsturelul este o plantă acvatică sau semi-acvatică ce crește în zone umede, lângă izvoare, pâraie și ape curgătoare. Are frunze mici, rotunjite, crocante, și un gust fresh, ușor piperat, asemănător cu rucola, dar mai subtil.
Face parte din familia Brassicaceae, alături de:
-
varză
-
kale
-
conopidă
-
brocoli
-
ridichi
Este o plantă bogată în apă (peste 90%), dar în același timp extrem de densă nutritiv.
Beneficii spectaculoase pentru sănătate
Năsturelul uimește prin concentrația sa ridicată de nutrienți. În 100 de grame găsim mai multă vitamina C decât în citrice și mai multă vitamina K decât în spanac.
✔ 1. Plin de vitamine și antioxidanți
Este foarte bogat în:
-
vitamina K (esențială pentru oase și coagulare)
-
vitamina A (vedere, imunitate)
-
vitamina C
-
vitaminele B, inclusiv acid folic
-
minerale: calciu, magneziu, potasiu
Antioxidanții neutralizează radicalii liberi și reduc inflamația.
✔ 2. Ajută la detoxifierea organismului
Are efect diuretic și sprijină funcția ficatului.
✔ 3. Susține sănătatea oaselor
Datorită conținutului foarte ridicat de vitamina K, previne osteoporoza.
✔ 4. Îmbunătățește digestia
Frunzele sale stimulează producția de sucuri gastrice.
✔ 5. Poate reduce riscul de anumite tipuri de cancer
La fel ca alte crucifere, conține sulforafan, un compus cu efect anticancerigen dovedit.
✔ 6. Întărește imunitatea
Vitamina C, beta-carotenul și compușii sulfurați fac din năsturel un booster pentru sistemul imunitar.
Cum putem introduce năsturelul în alimentație
Năsturelul este extrem de versatil și poate fi folosit atât crud, cât și gătit ușor.
1. În salate – cea mai simplă variantă
-
salată verde cu năsturel, roșii și castraveți
-
năsturel cu feta și nuci
-
salată detox cu năsturel, măr și lămâie
2. În smoothie-uri verzi
Se combină excelent cu:
-
măr verde
-
kiwi
-
castravete
-
lămâie
-
mentă
Adaugă o mână de năsturel într-un smoothie pentru un plus de vitamine.
3. În supe creme
Supă cremă de năsturel este celebră în Franța.
Se gătește rapid: ceapă, cartof, supă de legume, năsturel – blenduiești și servești cu crutoane.
4. Ca garnitură fresh
Merge foarte bine lângă:
-
pește la grătar
-
ouă poșate
-
fripturi de pui
5. În sandwich-uri și wrap-uri
Năsturelul înlocuiește perfect salata verde.
6. Pesto de năsturel
Blenduiești cu ulei de măsline, nuci, usturoi și parmezan – un sos delicios pentru paste sau bruschete.
Atenție la proveniență!
Pentru că năsturelul crește în apă, este important să:
-
îl cumperi din surse controlate,
-
îl speli bine,
-
eviți culegerea din zone cu apă stagnantă sau poluată.
Năsturelul este o plantă extraordinară, plină de nutrienți, perfectă pentru o alimentație sănătoasă și echilibrată. Gustul său fresh și versatilitatea îl fac ușor de introdus în meniul zilnic — în salate, smoothie-uri, supe sau chiar în sandwich-uri.
Dacă încă nu l-ai încercat, merită să-l adaugi în lista ta de super-alimente accesibile.