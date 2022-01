Greşelile care distrug regimul de slăbit

Acum, după ce se vor termina sărbătorile, cu siguranţă că ne vom propune, cei mai mulţi dintre noi, să slăbim. Şi deşi teoretic ştim destul de bine ce avem de făcut, în realitate nu ne este deloc uşor.

Pentru că mâncarea înseamnă mai mult decât mâncare, înseamnă confort, înseamnă alinare, înseamnă gratificaţie. Aşa că ne e foarte uşor să ieşim dintre limitele regimului şi de obicei facem cu toţii cam aceleaşi greşeli.

1. Luăm decizii doar pe termen scurt

Regimurile de slăbire drastice ne ajută să pierdem câteva kilograme în primele 10 zile şi cam atât. De îndată ce opreşti dieta, pui la loc tot ce ai dat jos. Are loc așa-numitul efect yo-yo. Ca să slăbeşti sănătos şi să-ţi menţii silueta ai nevoie de un regim alimentar pe termen lung, care vine la pachet cu un nou stil de viaţă. Noul plan alimentar trebuie să ofere organismului toţi nutrienţii de care are nevoie și să reducă la minimum grăsimile nesănătoase, zahărul, alimentele procesate şi alcoolul. Regula „de aur” este să slăbeşti între 500 de grame şi 1 kilogram pe săptămână. În plus, oricât de motivat ai fi la început, această motivație de început durează 3-4 săptămâni. După care apar primele tentații și abateri de la dieta de slăbire, ceea ce ne face pe cei mai mulți dintre noi să abandonăm. De aceea este important ca în timpul procesului de slăbire să primești ajutor specializat.

2. Adoptăm mentalitatea „totul sau nimic”

Când renunți dintr-odată la pâine, paste, brânză, cartofi și ciocolată, iar două săptămâni, de exemplu, mănânci doar iaurt degresat, salată şi piept de pui la grătar, totul devine o corvoadă. Această strategie de dietă de slăbire nu doar că îţi afectează sănătatea, dar, psihologic, este foarte dificil de urmat. Statisticile arată că atunci când mintea ta visează la ciocolată sau la cartofi prăjiţi, de cele mai multe ori vei cădea pradă tentaţiei. Aşadar, vei intra într-un cerc vicios de slăbire-îngrăşare care îţi va accentua sentimentul de vinovăţie în legătură cu mâncarea.

3. Ne lipseşte sprijinul celorlalți

Sprijinul prietenilor, familiei şi partenerului de viaţă este esenţial în lupta împotriva kilogramelor. Aşa că spune-le despre decizia ta. Dacă vor râde la început şi vor încerca să te tenteze cu tot felul de alimente care îţi strică dieta de slăbire, nu ceda. Fă-i să înţeleagă cât de importantă este sănătatea şi, implicit, dieta pentru tine.

4. Credem că exerciţiile fizice sunt rezolvarea

Total greşit. O vorbă spune că abdomenele se fac în bucătărie, nu la sala de sport. Altfel spus, un program complex de exerciţii fizice fără un regim alimentar nu duce nicăieri. Este dificil să slăbeşti doar prin sport. Însă o dietă bogată în fructe, legume, grăsimi sănătoase, proteine ​​slabe și cereale integrale combinată cu sport te va ajuta în demersul tău spre o pierdere durabilă în greutate.

5. Somnul, stresul şi serviciul

Să slăbeşti va fi mult mai dificil dacă eşti stresat, nu dormi suficient sau eşti suprasolicitat. Şi ca să înţelegi despre ce vorbesc, imaginează-ţi următorul scenariu: te trezeşti dimineaţa foarte motivat să mănânci sănătos la serviciu şi să faci sport seara. Spre după-masă, lipsa somnului din noaptea precedentă îşi spune cuvântul, aşa că îţi mai faci o cafea. Seara, obosit şi fără chef, nu îţi mai pregăteşti nimic sănătos, aşa că mănânci nişte mezeluri sau îţi comanzi o pizza. Nici sport nu mai faci pentru că te simţi prea încărcat şi prea obosit, aşa că te aşezi comod pe canapea şi te uiţi la televizor până noaptea târziu.

6. Folosești suplimente alimentare în loc să mănânci sănătos

Nu există o pastilă-minune care să te ajute să slăbeşti pe termen lung şi fără efort. E drept, un supliment pentru slăbit te poate sprijini în procesul de pierdere în greutate, prin ingredientele active care au roluri diferite: de a intensifica arderea grăsimilor, de a reduce pofta de mâncare sau absorbţia grăsimilor.

Însă acesta trebuie însoţit întotdeauna de o alimentaţie sănătoasă şi de sport. De exemplu, un shake proteic zilnic, dimineața, îţi dă senzaţia de saţietate pe tot parcursul zilei şi te ajută să îţi ţii poftele în frâu.

7. Un orar greșit al meselor

Este greșit, de asemenea, să eliminăm mesele. Nu este sănătos să ne fie foarte foame, pentru că astfel se răstoarnă balanța organismului. Semnalele chimice pe care le primește creierul sunt cele care fac să crească sau să scadă apetitul, iar foamea trimite impulsuri care fac organismul să încerce să își păstreze greutatea, ca să nu fie pus în pericol.

8. Nu bem suficientă apă

O dietă sănătoasă înseamnă, de asemenea, un consum suficient de apă. Corpul este compus din 50 până la 60 de procente apă, așa că aceasta este necesară pentru a menține fluidele la un nivel normal. Trebuie să ținem cont de faptul că sucurile sau băuturile carbogazoase nu au același impact, dimpotrivă, adesea fac mai mult rău decât bine. Un studiu realizat de Universitatea din Illinois a arătat că o persoanele care au crescut cu unu până la 3 pahare cantitatea de apă consumată într-o zi și-au redus și aportul caloric cu până la 250 de calorii.