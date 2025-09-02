Preţurile mari la energie şi importurile opresc producţia combinatului siderurgic de la Hunedoara din 5 septembrie

"ArcelorMittal confirmă intenţia de a suspenda producţia la fabrica sa din Hunedoara, România, pe o perioadă nedeterminată, începând cu 5 septembrie. Această decizie, deşi dificilă, reflectă evaluarea continuă a companiei cu privire la deteriorarea pieţei, care continuă să fie modelată de costuri persistent ridicate ale energiei electrice, sprijin guvernamental limitat şi intensificarea presiunii concurenţiale din partea importurilor. Aceşti factori au avut un impact semnificativ asupra capacităţii fabricii de a rămâne competitivă pe pieţele interne, europene şi internaţionale", se arată în document.



Reprezentanţii companiei precizează că registrul de comenzi a înregistrat o scădere accentuată, cu volume mai mici cu aproape 60% faţă de 2024, ceea ce întăreşte şi mai mult necesitatea acestei "pauze prelungite".



"Având în vedere aceste condiţii, compania anticipează, de asemenea, prelungirea măsurilor actuale de şomaj tehnic şi după 30 septembrie, pe o perioadă nedeterminată. Această măsură este luată în considerare ca parte a unui efort amplu de a gestiona situaţia în evoluţie în mod responsabil şi de a atenua impactul financiar asupra angajaţilor. ArcelorMittal îşi menţine angajamentul de a monitoriza îndeaproape evoluţiile pieţei şi îşi va reevalua poziţia pe măsură ce contextul evoluează. ArcelorMittal va începe imediat discuţiile cu partenerii sociali", se mai menţionează în raport.



Cu o zi în urmă, compania informa investitorii că întreruperea temporară a activităţii va avea loc în perioada 05 - 30 septembrie, iar salariaţii trimişi în şomaj tehnic vor primi 75% din salariul de bază.



"Având în vedere faptul că societatea se confruntă cu condiţii de piaţă dificile şi nesustenabile, cu dificultăţi economice cauzate de nivelul scăzut al portofoliului de comenzi şi de nivelul ridicat al preţurilor la energie electrică şi necesitatea de a lua măsuri urgente pentru diminuarea pierderilor şi adaptarea societăţii la dificultăţile economice, inclusiv prin reducerea de costuri, precum şi ca măsură de protecţie a salariaţilor, Consiliul de Administraţie al ArcelorMittal Hunedoara SA a hotărât întreruperea temporară a activităţi societăţii pentru perioada 05.09.2025-30.09.2025 şi plata cu 75% din salariul de baza a salariaţilor afectaţi de această măsură", precizează raportul din 1 septembrie.



ArcelorMittal este cel mai mare producător de oţel şi minerit integrat la nivel global, cu prezenţă în peste 60 de ţări. Compania este lider pe pieţele globale importante, inclusiv în domeniile auto, construcţii, electrocasnice şi ambalare. ArcelorMittal deţine operaţiuni miniere semnificative, având în portofoliu peste 20 de mine în operare şi dezvoltare, fiind al patrulea cel mai mare producător de minereu de fier. Compania este cotată la bursele din New York, Amsterdam, Paris, Bruxelles, Luxemburg şi la bursele spaniole de la Barcelona, Bilbao, Madrid şi Valencia. AGERPRES