Turismul din România, în scădere. Sosirile în unitățile de cazare s-au redus în iulie 2025, comparativ cu aceeași lună din 2024

Sosirile înregistrate în structurile de primire turistică (inclusiv apartamente și camere de închiriat), în luna iulie 2025 au însumat 1811,1 mii persoane, în scădere cu 3,7% faţă de cele din luna iulie 2024.

Din numărul total de sosiri, în luna iulie 2025, sosirile turiştilor români în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare au reprezentat 85,5%, iar sosirile turiştilor străini 14,5%.

Înnoptările înregistrate în structurile de primire turistică (inclusiv apartamente și camere de închiriat), în luna iulie 2025 au însumat 4442,7 mii, în scădere cu 4,7% faţă de cele din luna iulie 2024.

Din numărul total de înnoptări, în luna iulie 2025, înnoptările turiştilor români în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare au reprezentat 88,2%, în timp ce înnoptările turiştilor străini au înregistrat un procent de 11,8%.

Durata medie a şederii în luna iulie 2025 a fost 2,5 zile la turiştii români și de 2,0 zile la turiştii străini. Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare turistică, în luna iulie 2025 a fost de 38,2%, în scădere cu 2,5 puncte procentuale faţă de luna iulie 2024.

Sosirile înregistrate, în perioada 01.01.-31.07.2025, au însumat 7603,5 mii persoane, în scădere cu 0,8% faţă de perioada 01.01.-31.07.2024. Înnoptările înregistrate în structurile de primire turistică (inclusiv apartamente și camere de

închiriat), în perioada 01.01.-31.07.2025 au însumat 16023,6 mii, în creștere cu 0,3% faţă de cele din perioada 01.01.-31.07.2024.