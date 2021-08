Cu ocazia Centenarului Operei Naționale București, stația de metrou „Eroilor 2” se va numi „Opera Română”

Cu prilejul împlinirii a 100 de ani de la instituționalizare, Opera Națională București în parteneriat cu Metrorex, au inaugurat recent schimbarea numelui onorific al stației de metrou „Eroilor 2” în „Opera Română”.

Evenimentul inaugural s-a deschis cu o conferință de presă, la stația de metrou Eroilor 2 (Opera Română), de pe Magistrala 5, accesul D, în prezența Ministrului Culturii, Bogdan Gheorghiu, Ministrul Culturii, Managerul General Interimar al Operei Naționale București, Daniel Jinga, și Directorul General al Metrorex, Ștefan Paraschiv.

„Opera Națională București celebrează anul acesta 100 de ani. 100 de ani de cultură, 100 de ani de tradiție, 100 de ani de file scrise pentru români. Printr-un decret guvernamental, avea loc la data de 1 aprilie 1921 instituționalizarea Operei Române din București. Astăzi, 26 august 2021, ducem misiunea înaintașilor noștri mai departe și inaugurăm stația de metrou „Opera Română”. Un gest ce se dorește a fi un preambul al Stagiunii Centenare „Opera 100” ce va începe de la data de 1 octombrie. Metrorex a răspuns cererii Ministerului Culturii de a schimba temporar denumirea stației „Eroilor 2” în „Opera Română”, poziționând Bucureștiul pe axa marilor capitale ale lumii. Nu doar că este mai ușor pentru publicul străin, ci reprezintă un gest de normalitate prin care onorăm valoarea acestei instituții de prestigiu. Îmi doresc ca alături de Ministrul Transporturilor, Cătălin Drulă, și Directorul General Metrorex, Ștefan Paraschiv, să găsim pârghiile necesare ca această modificare temporară să devină definitivă. Vreau să îi mulțumesc și domnului Daniel Jinga, Manager General Interimar al Operei Naționale București, pentru eforturile depuse și vreau să vă spun că împreună pregătim un program care să celebreze Centenarul Operei așa cum merită acest centenar pentru că Opera Națională București a fost una din instituțiile emblematice care au parafat crearea statului unitar român”, a declarat Ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu

„Vreau să îi mulțumesc domnului Ștefan Paraschiv, Director General Metrorex, că a făcut posibil acest eveniment, vreau să îi mulțumesc domnului Ministru al Culturii, Bogdan Gheorghiu, pentru întreaga susținere în an Centenar și, nu în ultimul rând, vreau să vă mulțumesc dumneavoastră pentru că duceți mai departe mesajul Operei Naționale București în acest an și să vă rog să o faceți în continuare, pentru că a fost un an foarte greu pentru artiști, pentru că ne-a părut rău că centenarul ne-a prins în această situație socială, economică și sanitară pe care o traversăm cu toții. Dar vă asigurăm că vom face toate eforturile pentru ca acest an omagial să nu treacă neobservat în ochii opiniei publice, să ne cunoașteți istoria și să aflați ce a însemnat Opera Națională București de la începuturile ei până astăzi. Nu în ultimul rând, vă invităm la operă pentru că am pregătit o serie de spectacole și manifestări artistice pe măsura momentului pe care îl celebrăm”, a declarat Managerul General Interimar al Operei Naționale București, Daniel Jinga.

„Sunt onorat că am putut găzdui evenimentul realizat cu ocazia împlinirii a 100 de ani de activitate a Operei Naționale București. Metrorex va fi întotdeauna un promotor al evenimentelor culturale, întrucât prin intermediul acestora publicul călător se conectează cu frumosul, iar incursiunea în spațiul metroului devine astfel o experiență culturală.”, a declarat directorul general al Metrorex, Ștefan Paraschiv.

Opera Națională București sărbătorește în acest an 100 de ani de la instituționalizare. Primul spectacol oficial a avut loc pe 8 decembrie 1921 cu premiera „Lohengrin” de Richard Wagner, prilej cu care marele compozitor George Enescu s-a aflat la pupitrul dirijoral, dorind astfel să sublinieze sprijinul și implicarea sa efectivă în realizarea acelui moment istoric în cultura neamului românesc.

În contextul celebrării Centenarului Operei Naționale București – 100 de ani de la instituționalizare, tot pe 8 decembrie, este programat spectacolul centenar, cu acelaşi titlu, în regia lui Silviu Purcarete cu o distribuție de renume internațional.

În noua Stagiune Centenară, intitulată simbolic „Opera 100”, prima scenă lirică a țării pregătește publicului spectator o serie de evenimente cu artiști internaționali, premiere spectaculoase și proiecte inedite.