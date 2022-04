Marcel Ciolacu: Trebuie sa încercăm să ținem sub control prețul final la medicamentele ieftine. Aș fi vrut să introduc taxa clawback și la energie

"Legat de taxa pentru medicamente, este ca și cum mergem la restaurant, unul mănâncă icre negre, altul mici, și nota de plata o plătim împreună. Trebuie sa încercăm să ținem sub control prețul final la medicamentele generice, ieftine.

Am considerat ca s-a ajuns totuși la un echilibru. Cred ca și interesul nostru și al Ministerului Sănătății este să încercăm să ținem sub control prețul final, mai ales la medicamentele mai ieftine, la medicamentele generice. Mai ales că ne adresăm unor categorii sociale mai vulnerabile care nu-și permit inovative, mai scumpe, și atunci, printr-un efort comun, atât de la producător, cât și pe lanțul de distribuție, să încercăm să ținem sub control atât efortul Casei de Sănătate, cât și prețul la medicamente, ca efortul bugetar să se revadă în bugetul Casei de Sănătate cu cheltuiala compensată a acestor medicamente.

Astfel am reușit să închidem circuitul cu efecte benefice atât pentru dumneavoastră cât și pentru consumatori. Aceasta este abordarea corectă", a explicat liderul PSD.

Totodată, el precizează că ar fi vrut să aplice taxa clawback și la energie.

"Nu vă ascund că eu aș fi vrut să introduc această taxă clawback la energie. Cred că ar fi fost mult mai eficientă și s-ar fi calmat piața, astfel încât nu am fi avut aceste măriri la producător și pe urmă, mergând pe tot lanțul, plata finală fiind la consumatorul final.

Sunt convins că ne putem reașeza la masă și împreună cu Casa de Sănătate și Ministerul de Finanțe, pentru că aceste crize pun o presiune majoră asupra bugetului, trebuie să găsim soluțiile atât eficiente economic, astfel încât economia să funcționeze, dar și soluțiile sociale ca românii să treacă mai ușor peste această perioadă”, a declarat Marcel Ciolacu în cadrul proiectului România Inteligentă, Conferință Națională "Alertă în sănătate! Cum eliminăm barierele din cale accesului pacienților la medicamente"", a explicat Marcel Ciolacu.