Prețuri la nivelul de anul trecut, în vârf de sezon. Trucuri pe care turiștii trebuie să le știe

Deși au crescut prețurile tuturor produselor și serviciilor, dar și Taxa pe Valoarea Adăugată, taxele și impozitele, iar carburanții și energia au atins cote istorice, turismul încă merge, acolo unde s-au găsit soluții de păstrare a calității ofertelor și de menținere a prețurilor scăzute, garanția venind, în multe situații, de la agențiile de turism.

Pentru vârful de sezon – perioada pe care o traversăm chiar acum -, cele mai bune oferte pe litoralul românesc, dar și în zonele de litoral din alte țări sunt la tarife similare cu cele din anul anterior, după ce deja hotelierii și agențiile au făcut eforturi mari pentru a ține prețurile la același nivel în ultimii trei ani. Cei care încă nu și-au planificat concediul de anul acesta sau mai au câteva zile libere pot beneficia și de ofertele „last minute” ale agențiilor.

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În perioada 1-15 august, în mod tradițional este foarte aglomerat litoralul românesc, dar și zonele de litoral din Bulgaria, Grecia și Turcia, unde românii preferă să meargă deja în mai multe vacanțe pe an. Prețurile sunt întotdeauna mai mari în această perioadă, comparativ cu tarifele practicate la început sau sfârșit de sezon, pentru că și cererea care vine din partea turiștilor este crescută, însă întotdeauna se găsesc metode de menținere a prețurilor la un nivel scăzut, în cadrul strategiilor pe care le au hotelierii și agențiile de turism partenere ale acestora.

În aceste două săptămâni de vârf de sezon, una dintre cele mai mari agenții de turism din România care vinde vacanțe cu precădere în țară, arată că tarifele de pe litoralul românesc s-au menținut, în general, la nivelul celei de-a doua jumătăți a lunii iulie, fără majorări vizibile.

„Punctual, unele unități au operat mici creșteri de maxim 10%, în timp ce altele au redus tarifele cu până la aproape 30% din tariful standard, datorită ofertelor last minute disponibile în sistemele agențiilor de turism. Perioada 1-15 august este, în mod tradițional, cea mai solicitată din sezonul estival pe Riviera Românească. Temperaturile sunt optime, apa mării este curată și caldă, iar litoralul găzduiește numeroase evenimente, punctul culminant fiind Ziua Marinei Române, sărbătorită pe 15 august”, explică reprezentanții agenției Bibi Touroperator.

Exemplele de tarife ale agenției demonstrează că, în vârful sezonului, turiștii pot găsi vacanțe pentru toate categoriile de bugete, de la variante economice care pleacă de la 936 de lei, camera dublă, pentru 5 nopți, până la hoteluri ultra all inclusive, cu reduceri semnificative disponibile prin ofertele last minute.

„Prima jumătate a lunii august rămâne în continuare perioada cea mai căutată pentru vacanțele pe litoralul românesc.Vestea bună pentru turiști este că prețurile sunt stabile și chiar și în plin sezon există numeroase oferte last minute, zile gratuite de vacanță sau gratuități pentru copii. Acestea aduc reduceri substanțiale și economie în bugetul familiei, astfel încât vacanțele rămân accesibile pentru toate categoriile de turiști. Recomandăm turiștilor să se adreseze agențiilor de turism, unde pot găsi rapid cele mai bune variante disponibile și pot beneficia de consultanță pentru alegerea sejurului potrivit”, a explicat Adrian Voican, vicepreședinte ANAT și președinte Bibi Group4Travel.

Trucuri pe care turiștii trebuie să le știe

Trucul pe care trebuie să-l știe orice turist român, atunci când caută ofertele cele mai bune pentru vacanțe, este metoda de colaborare a agențiilor de turism cu hotelierii: deși prețurile la recepția hotelului pot exploda, în perioadele cele mai aglomerate, contractele pe care hotelierii le fac, pe un an, cu agențiile de turism, mențin un nivel scăzut al tarifelor, de care beneficiază cei care aleg să-și cumpere vacanțele prin intermediul unei agenții.

Sunt și hotelieri care aplică politicile proprii de reducere a tarifelor de cazare la recepție sau prin Booking.com, dar cele mai multe astfel de oferte se găsesc la agențiile de turism. Pe lângă ofertele de tip „early booking” (rezervarea din timp a cazării), pentru care se aplică uneori reduceri de peste 50% din prețul pentru o anumită perioadă, există și oferte „last minute”, de care pot beneficia toți cei care caută astfel de beneficii la agențiile de turism. Uneori, ofertele „last minute” pot fi chiar mai avantajoase decât cele „early booking”, mai ales dacă sunt hoteluri care nu ajung la gradul de ocupare maxim și lasă prețurile chiar la jumătate, în ultimul moment.

O altă posibilitate de a găsi cele mai bune oferte pentru vacanța de vară pe litoral, în ultimul moment, este analiza reducerilor de preț pe care le fac unii hotelieri, mai ales pentru fidelizarea clienților, precum anunțurile de acordare a unor reduceri substanțiale, uneori de jumătate din preț, pentru turiștii care aleg să-și prelungească un sejur deja plătit la hotel. Aceste tipuri de oferte se pot găsi adesea și la hotelurile din alte țări de pe lista scurtă a preferințelor românilor, cum ar fi Grecia, Turcia sau Egipt.

Succesul agențiilor este în creștere

Aceste tipuri de oferte speciale cu reduceri substanțiale de prețuri au dus la o creștere a vânzărilor agențiilor de turism – deși se aștepta o scădere, după avansul tehnologic al erei internetului. Două mari agenții din România – Christian Tour și Paralela45 – își deschid mai multe noi birouri în mall-urile din România, în acest an, întrecându-se în oferte speciale pentru turiștii români care încă preferă să meargă în biroul unei agenții și să solicite sprijinul unor specialiști, pentru a găsi cele mai bune oferte pentru vacanțe, în loc să caute singuri cazări pe internet.

Cea mai nouă astfel de filială a fost deschisă joi, în București, de Paralela45, funcționând acum la AFI Cotroceni – a treia deschisă în Capitală, anul acesta, după cele din Băneasa Shopping City și ParkLake Shopping City. Analiza făcută de agențiile de turism care deschid noi birouri și filiale arată că astfel se răspunde schimbărilor din comportamentul turiștilor, care preferă tot mai des să beneficieze de consultanță de specialitate în spații ușor accesibile, integrate în rutina lor zilnică. Paralela45 are în prezent 43 de agenții proprii și francizate în 30 de orașe din România și o echipă de aproximativ 180 de consultanți de travel.

„Pentru consolidarea prezenței într-un oraș, prin relocarea unei agenții stradale în alte orașe, ori pentru intrarea într-un oraș nou, în ultimele șapte luni am deschis nouă agenții în centre comerciale. Vedem că turiștii apreciază consultanța specializată în locuri accesibile, pe care le vizitează în mod firesc, iar noi vrem să fim cât mai aproape de ei atunci când își aleg următoarea vacanță”, a explicat Ioana Burcea, Director în cadrul Boardului Administrativ Paralela45.

Iar deschiderea noului sediu a prilejuit și o ofertă specială pentru primii 50 de clienți care achiziționează orice tip de vacanță, sejur, circuit sau pachet individual un voucher în valoare de 50 de euro pentru fiecare rezervare. În plus, fiecare client primește un voucher de recomandare, de 50 de euro, pe care îl poate oferi unei persoane apropiate și care este valabil pentru rezervări efectuate până 1 noiembrie 2026, în condițiile campaniei.

Topul destinațiilor externe, „last minute”

Agenția are și propriul Top 5 al celor mai căutate destinații externe ale acestei veri, alegerile fiind făcute pe baza raportului calitate-preț: Turcia, Grecia, Muntenegru, Portugalia și Egipt.

„În sezonul 2026, Turcia își păstrează poziția de lider în preferințele turiștilor, datorită raportului calitate-preț bun și ofertelor all inclusive. Top 5 destinații ale verii 2026 continuă cu Grecia, care își consolidează locul în preferințe, cu Muntenegru, destinație introdusă de Paralela45 cu zbor charter, în premieră pe piața românească, bine primită de turiști, ca o confirmare a interesului pentru destinații mai puțin exploatate din regiune, cu Faro, Portugalia, datorită zborurilor directe și peisajelor spectaculoase, și cu Egipt, datorită alegerilor constante. Vacanțele în destinațiile preferate pentru vara 2026 costă de la 574 de euro/persoană/hotel de 5 stele, cu all inclusive în Antalya, de la 612 euro/persoană/hotel de 4 stele cu demipensiune și de la 663 de euro/persoană/hotel de 4 stele cu all inclusive în Heraklion, de la 762 de euro/persoană/hotel de 4 stele cu all inclusive în Muntenegru, de la 611 euro/persoană/hotel de 4 stele în Faro, de la 527 de euro/persoană/hotel de 4 stele, cu all inclusive. În același timp, sezonul evidențiază o creștere accentuată a rezervărilor de tip „last minute”, pe fondul unui climat de incertitudine care îi determină pe tot mai mulți turiști să amâne decizia de cumpărare până aproape de data plecării”, mai spun reprezentanții agenției de turism.

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