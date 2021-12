Ministerul lui Cseke Attila depozitează arhiva la grupul UTI. Unele documente urmează a fi distruse în mod confidențial

28.500 de cutii cu documentele de arhivă ale Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) vor fi depozitate într-un spațiu al unei firme deținute de grupul UTI, controlat de controversatul om de afaceri Tiberiu Urdăreanu.

Certsign SA, compania care a fost selectată de instituția guvernamentală, este deținută de o societate – TIU Investments and Management – care, la rândul ei, deține pachetul majoritar al UTI GRUP SA și este administrată de Lucia Urdăreanu, soția afaceristului. Peste 1,3 milioane de lei va încasa Certsign pentru depozitarea, timp de 12 luni, a documentelor ministerului lui Cseke Attila, contractul vizând ca, periodic, să aibă loc inclusiv distrugerea unor acte de arhivă „care au ajuns la limita termenului de depozitare”. Această distrugere este denumită „confidențială”, iar rămășițele documentelor tocate vor fi transportate în locații securizate, cu mijloace de transport urmărite prin GPS.

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, instituție controlată de UDMR și condusă de ministrul Cseke Attila, a achiziționat, înainte de Crăciun, servicii de depozitare a arhivei sale de documente. Pe lângă arhivare, ministerul a mai contractat și așa-numite „servicii conexe” care, în fapt, se traduc în distrugerea unor documente.

Astfel, a fost încheiat un acord-cadru, pentru 12 luni, care stă, de fapt, la baza parafării unui alt acord-cadru, ce va fi încheiat ulterior, pentru o durată de patru ani, conform unui anunț de atribuire publicat de autoritatea contractantă în portalul SICAP (Sistemul Informatic Centralizat al Achizițiilor Publice). Acest nou acord-cadru, ce urmează a fi încheiat, va fi derulat împreună cu trei agenți economici.

Deocamdată, în septembrie 2021, Ministerul Dezvoltării a anunțat achiziția primului acord-cadru, cel a cărui durată este de 12 luni, pentru care a estimat că va cheltui minimum între 1.206.251 de lei fără TVA și 1.435.437,5 lei fără TVA și maximum între 1.704.650 de lei fără TVA și 2.028.530,5 lei fără TVA. De asemenea, autoritatea contractantă a menționat faptul că vor fi derulate minimum patru contracte subsecvente.

Afacerea, parafată cu patru zile înainte de Crăciun

La data de 21 decembrie 2021, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a finalizat licitația deschisă pe care a organizat-o în acest sens, fiind, în final, încheiat acordul-cadru nr. 277/2021, în valoare de 1.096.960 de lei fără TVA, respectiv de 1.305.382,4 lei cu TVA inclusă. Compania care a fost selectată să deruleze acest acord-cadru se numește SC Certsign SA, cu sediul în București.

Potrivit datelor furnizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC), SC Certsign SA este o companie înființată în anul 2006, având drept asociat majoritar o altă companie, pe nume TIU Investments and Management SRL, cu 63,96 la sută din beneficii și pierderi. Al doilea asociat important este o căsuță poștală, cu sediul în Cipru – Nicosia, denumită TIU Holdings LTD. „TIU” este inversarea unor litere din titulatura „UTI”, a celebrului grup UTI deținut de controversatul afacerist Tiberiu Urdăreanu, denunțător de profesie la Direcția Națională Anticorupție, în ultima perioadă a mandatului Laurei Codruța Kovesi. Ceilalți doi asociați minoritari ai Certsign SA sunt un anume Adrian Floarea, respectiv un anume Constatin Burdun, ambii cu câte 0,02 la sută din acțiuni.

La rândul ei, SC TIU Investments and Management SRL, companie înființată în anul 2019, este acționarul majoritar al UTI Grup SA, cu 73,9115 la sută din acțiuni, urmată de TIU Holdings LTD, cu 26,0885 la sută. De altfel, de la Registrul Comerțului aflăm că TIU Holdings LTD este unicul acționar al TIU Investments and Management SRL, iar administrator este Lucia Urdăreanu, soția lui Tiberiu Urdăreanu.

Contractul prevede stocarea, dar și tocarea documentelor. Resturile, transportate cu mașini monitorizate

Revenind la acordul-cadru atribuit de Ministerul Dezvoltării, potrivit caietului de sarcini care a stat la baza încheierii contractului, compania Certsign SA trebuie să pună la dispoziția autorității contractante un spațiu de depozitare care să asigure stocarea fizică a unui volum estimat de 28.500 de cutii cu documente. Dintre acestea, 20.500 de cutii, cu dimensiunile 360 X 310 X 310 se află deja depozitate într-un alt spațiu, din afara Bucureștiului, care trebuie preluate, iar alte 8.000 de cutii de arhivă urmează a fi inițializate în perioada 1 ianuarie 2022 - 30 august 2025.

Spațiul de depozitare a documentelor de arhivă trebuie să asigure depozitarea tuturor documentelor estimate a fi stocate și să fie amplasat astfel încât să poată fi posibilă livrarea de documente la sediul central al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în maximum opt ore, în regim de urgență, în format fizic.

Pe lângă operațiunea de arhivare propriu-zisă, prestatorul de servicii va furniza rapoarte periodice cu documentele care au atins termenul legal de păstrare, conform Nomenclatorului Arhivistic, „în vederea selecționării și distrugerii confidențiale a acestora”. Potrivit documentului citat, „distrugerea securizată a documentelor se va realiza cu un utilaj special dedicat acestui scop, care va respecta minimum nivelul de securitate DIN 66399”. Acest cod este nivelul de securitate pentru distrugerea de hârtie prevăzut de standardele oficiale. Aceste standard conțin șapte niveluri de securitate care indică cerințele minime pentru mărimea particulelor de hârtie, după mărunțirea unui document.

În caietul de sarcini se mai menționează faptul că transportul reziduurilor rezultate în urma procesului de distrugere confidențială va fi asigurat tot de firma contractată, cu mijloace de transport ce trebuie să fie carosate și prevăzute cu sisteme de monitorizare prin GPS.