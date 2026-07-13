x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Sport eXtrasport Au pariat pe națională. După meci, compania aeriană norvegiană a rămas fără propriul logo, în favoarea British Airways

Au pariat pe națională. După meci, compania aeriană norvegiană a rămas fără propriul logo, în favoarea British Airways

de Redacția Jurnalul    |    13 Iul 2026   •   11:41
Urmăreşte Jurnalul pe Discover Adaugă Jurnalul ca sursă preferată
Au pariat pe națională. După meci, compania aeriană norvegiană a rămas fără propriul logo, în favoarea British Airways
Sursa foto: Norwegian Air/Au promis că își schimbă sigla dacă pierd. Și chiar au făcut-o după meciul Anglia – Norvegia

Un pariu făcut în spirit de fair-play între două dintre cele mai cunoscute companii aeriene europene s-a încheiat cu o înfrângere acceptată cu umor.

După ce Anglia a eliminat Norvegia în sferturile de finală ale Cupei Mondiale 2026, compania Norwegian Air și-a respectat promisiunea și și-a schimbat fotografia de profil de pe Instagram cu sigla rivalei British Airways.

Totul a început cu câteva zile înaintea meciului, când compania norvegiană a lansat provocarea pe rețelele sociale. Regulile erau simple: dacă Norvegia pierdea, Norwegian Air urma să afișeze sigla British Airways, iar dacă englezii erau eliminați, compania britanică trebuia să facă același lucru.

Pe teren, însă, Anglia a avut ultimul cuvânt. După un meci spectaculos disputat sâmbătă, la Miami, englezii au revenit pe tabelă și au câștigat cu 2-1 după prelungiri, obținând calificarea în semifinalele Cupei Mondiale.

A doua zi, Norwegian Air și-a onorat pariul fără ezitare.

Compania a publicat pe Instagram un mesaj scurt, dar elegant – „Bine jucat, Anglia” – și și-a înlocuit fotografia de profil cu logo-ul British Airways, spre amuzamentul urmăritorilor, scrie Agerpres.

Gestul a fost apreciat de fanii fotbalului și ai aviației deopotrivă, demonstrând că rivalitatea poate rămâne una elegantă chiar și după fluierul final.

Uneori, cel mai frumos lucru după un meci nu este doar victoria, ci și felul în care știi să accepți înfrângerea.

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: Cupa Mondiala 2026 FIFA World Cup
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri