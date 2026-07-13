Au pariat pe națională. După meci, compania aeriană norvegiană a rămas fără propriul logo, în favoarea British Airways

După ce Anglia a eliminat Norvegia în sferturile de finală ale Cupei Mondiale 2026, compania Norwegian Air și-a respectat promisiunea și și-a schimbat fotografia de profil de pe Instagram cu sigla rivalei British Airways.

Totul a început cu câteva zile înaintea meciului, când compania norvegiană a lansat provocarea pe rețelele sociale. Regulile erau simple: dacă Norvegia pierdea, Norwegian Air urma să afișeze sigla British Airways, iar dacă englezii erau eliminați, compania britanică trebuia să facă același lucru.

Pe teren, însă, Anglia a avut ultimul cuvânt. După un meci spectaculos disputat sâmbătă, la Miami, englezii au revenit pe tabelă și au câștigat cu 2-1 după prelungiri, obținând calificarea în semifinalele Cupei Mondiale.

A doua zi, Norwegian Air și-a onorat pariul fără ezitare.

Compania a publicat pe Instagram un mesaj scurt, dar elegant – „Bine jucat, Anglia” – și și-a înlocuit fotografia de profil cu logo-ul British Airways, spre amuzamentul urmăritorilor, scrie Agerpres.

Gestul a fost apreciat de fanii fotbalului și ai aviației deopotrivă, demonstrând că rivalitatea poate rămâne una elegantă chiar și după fluierul final.

Uneori, cel mai frumos lucru după un meci nu este doar victoria, ci și felul în care știi să accepți înfrângerea.