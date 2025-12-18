Migrația ilegală, tema centrală a discursului către națiune a lui Donald Trump

Președintele Donald Trump și-a deschis discursul către națiune de miercuri seară (joi dimineață în România) lăudând eforturile administrației sale de a stopa fluxul de migrație ilegală, criticându-l pe predecesorul său, fostul președinte Joe Biden, pentru modul în care a gestionat problema frontierei, transmite CNN.

„În ultimele șapte luni, niciun imigrant ilegal nu a fost admis în țara noastră, o performanță despre care toată lumea a spus că este absolut imposibilă. Vă amintiți când Joe Biden a spus că are nevoie ca Congresul să adopte o legislație care să ajute la închiderea frontierei?”, a spus Trump într-un discurs de la Casa Albă.

„După cum s-a dovedit, nu aveam nevoie de legislație. Aveam nevoie doar de un nou președinte. Am moștenit cea mai proastă graniță din lume și am transformat-o rapid în cea mai puternică graniță din istoria țării noastre.”

Ca președinte, dar și în calitate de candidat, Trump a făcut din imigrație una dintre principalele sale probleme. Conform unui sondaj Quinnipiac publicat săptămâna aceasta, 54% dintre alegătorii înregistrați dezaprobă modul în care gestionează problemele de imigrație, în timp ce 44% dintre alegătorii înregistrați o aprobă.

Oficialii lui Trump au lăudat în repetate rânduri scăderea drastică a numărului de treceri de frontieră - o tendință care a început în 2024, după ce fostul președinte Joe Biden a implementat restricții agresive privind azilul la granița dintre SUA și Mexic în vara aceea.

Numărul redus de rețineri la frontieră reprezintă însă o diferență evidentă față de primii ani ai administrației Biden, când, uneori, sute de oameni treceau granița în Statele Unite.

Spre deosebire de primul său mandat, Trump și-a concentrat în mare măsură represiunea împotriva imigrației asupra interiorului Statelor Unite intensificând arestările imigranților fără acte care locuiesc în Statele Unite și sporind deportările. Departamentul pentru Securitate Internă a anunțat luna aceasta că a efectuat peste 605.000 de deportări de când Trump a preluat mandatul în ianuarie.

Președintele insistă asupra acordării de bani direct americanilor, nu asigurătorilor de sănătate

În discursul către națiune, președintele Donald Trump și-a reafirmat cererea ca guvernul federal să acorde bani direct americanilor pentru a cumpăra asigurare medicală, în loc să ofere asigurătorilor.

„Din nou, vreau ca banii să meargă direct la oameni, astfel încât să vă puteți cumpăra propria asistență medicală”, a spus Trump în discursul său de la Casa Albă de miercuri.

„Veți beneficia de asistență medicală mult mai bună la un preț mult mai mic. Singurii care vor pierde vor fi companiile de asigurări care s-au îmbogățit și Partidul Democrat, care este controlat în totalitate de aceleași companii de asigurări”, potrivit CNN.

Remarcile sale vin la o săptămână după ce Senatul nu a reușit să adopte un proiect de lege condus de republicani care ar fi canalizat fonduri federale către conturile de economii pentru sănătate ale persoanelor înscrise în Legea privind îngrijirea medicală accesibilă, pentru a-i ajuta să plătească pentru îngrijirea medicală. Legislația nu le-ar fi permis să folosească banii pentru a acoperi costul achiziționării asigurării de sănătate.

Îngrijirea sănătății a fost un punct central de interes la Capitoliu în ultimele luni, pe măsură ce se apropie expirarea subvențiilor majorate pentru primele de asigurare prevăzute de Obamacare. Democrații au cerut reînnoirea asistenței pentru a evita creșteri masive ale primelor de asigurare în 2026, dar republicanii au avut divergențe în ceea ce privește modul de abordare a problemei.

Camera Reprezentanților a adoptat miercuri un proiect de lege republican privind asistența medicală care nu reînnoiește subvențiile sporite, în timp ce patru republicani de centru s-au alăturat unui efort democrat de a prelungi subvențiile pentru trei ani. Un vot asupra proiectului de lege al democraților este așteptat la începutul lunii ianuarie.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

(sursa: Mediafax)