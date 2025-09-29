Netanyahu a prezentat scuze Qatarului pentru atacul de la Doha

x close
de Redacția Jurnalul    |    29 Sep 2025   •   22:31
Sursa foto: Hepta/Benjamin Netanyahu

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a prezentat scuze omologului său qatarez, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, pentru încălcarea suveranității Qatarului în recentul atac al Israelului asupra Doha.

Prim-ministrul israelian Benjamin a prezentat scuze omologului său din Qatar pentru atacul asupra capitalei Doha la începutul lunii septembrie, a declarat pentru Axios o sursă familiarizată cu situația.

El și-a exprimat, de asemenea, și regretul pentru uciderea unui ofițer de securitate qatarez, notează Axios.

Apelul telefonic de scuze a avut loc luni, în marja întâlnirii lui Netanyahu cu președintele Trump la Casa Albă.

Scuzele Israelului pentru atacul aerian au constituit o condiție esențială impusă de Qatar pentru reluarea medierii cu Hamas în vederea încheierii unui acord pentru încetarea războiului din Gaza și eliberarea ostaticilor rămași.

Israelul a încercat să elimine liderii Hamas în atacul din 9 septembrie de la Doha. Gruparea Hamas susține că atacul a avut ca țintă delegația sa de negociere și că Israelul a eșuat în tentativa de a o „asasina”.

 

 

(sursa: Mediafax)

