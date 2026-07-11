„Străzi deschise – București”: weekend dedicat patrimoniului viu al Capitalei, cu tururi ghidate, artă și experiențe interactive

Sub tema „Patrimoniu viu: Bucureștiul dintre istorie și creație”, ediția din acest weekend propune un mix atractiv de tururi ghidate, demonstrații artistice și inițiative educaționale menite să conecteze trecutul orașului cu noile generații.

Experiențe interactive pentru tineri în Piața Revoluției

Unul dintre punctele centrale ale programului este Caravana educațională USAMV, organizată în Piața Revoluției. Sâmbătă și duminică, între orele 17:00 și 21:00, liceenii și tinerii interesați de viitorul lor profesional sunt invitați să participe la activități interactive de orientare în carieră.

Programul include demonstrații cu roboți, experiențe VR, jocuri educaționale și întâlniri directe cu studenți ai celor șapte facultăți ale Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București. Participanții pot beneficia și de premii instant, într-un format dinamic și adaptat noilor tehnologii.

Tur ghidat pe Calea Victoriei: istoria unui simbol al Bucureștiului

Sâmbătă dimineață, de la ora 10:30, publicul este invitat la un tur ghidat special intitulat „De la Podul Mogoșoaiei la Calea Victoriei – istoria unui bulevard celebru”. Evenimentul este susținut de Ovidiu Neacșu, fondatorul proiectului „Bucureștiul Povestit”, și oferă o incursiune captivantă în evoluția uneia dintre cele mai importante artere ale Capitalei.

Participarea este gratuită, însă accesul se face pe bază de înscriere, în limita locurilor disponibile, ceea ce transformă turul într-o experiență exclusivă pentru pasionații de istorie urbană.

Artă în aer liber, în Parcul Kretzulescu

Tot sâmbătă, între orele 12:00 și 19:00, Parcul Kretzulescu devine un atelier artistic deschis publicului. Membrii Asociației Artiștilor Plastici din București vor realiza demonstrații de pictură pe pânză, oferind vizitatorilor ocazia de a observa procesul creativ în timp real și de a interacționa direct cu artiștii.

Această inițiativă aduce arta mai aproape de public și contribuie la revitalizarea spațiilor urbane prin cultură.

Calea Victoriei devine pietonală în weekend

Pe durata evenimentului, Calea Victoriei se transformă într-o zonă pietonală, între Bulevardul Dacia și Splaiul Independenței, în intervalul 10:00 – 22:00. Măsura permite desfășurarea activităților într-un cadru sigur și accesibil pentru public.

Traficul rutier va fi reluat pe timpul nopții, de duminică spre luni, începând cu ora 22:00. Traversarea va fi permisă pe străzile Știrbei Vodă, C.A. Rosetti, Dem I. Dobrescu, Ion Câmpineanu și Bulevardul Regina Elisabeta.