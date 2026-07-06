Prăbușire a voucherelor de vacanță: peste 340 de milioane de lei au dispărut din turism

Datele oficiale arată că, în primele cinci luni din 2026, valoarea voucherelor decontate către unitățile turistice s-a redus cu aproape 62% față de aceeași perioadă a anului trecut, în timp ce emiterea acestora a scăzut cu aproape 9%.

Potrivit datelor Ministerului Finanțelor, centralizate de Asociația Națională a Agențiilor de Turism (ANAT), decontările voucherelor de vacanță au ajuns la 214,5 milioane de lei, comparativ cu 557,1 milioane de lei în perioada ianuarie–mai 2025, ceea ce reprezintă o diminuare de 61,6%.

Cea mai mare scădere a fost înregistrată în luna mai, când valoarea voucherelor decontate a fost cu 70,3% mai mică decât în aceeași lună a anului trecut.

Emiterea voucherelor a scăzut moderat

În aceeași perioadă, valoarea voucherelor emise de angajatori s-a redus cu 8,8%, de la 221 milioane de lei în primele cinci luni din 2025 la aproximativ 201,5 milioane de lei în acest an.

Reprezentanții industriei spun însă că diferența majoră dintre emiterea și decontarea voucherelor este explicată de modificările introduse în 2026.

Valoarea nominală a voucherelor a fost redusă, acestea sunt acordate doar angajaților din sectorul public cu venituri nete sub 6.000 de lei, iar unele instituții au renunțat complet la acordarea acestui beneficiu.

ANAT: „Este un semnal de alarmă pentru turism”

Vicepreședintele ANAT și președintele BIBI Group4Travel, Adrian Voican, avertizează că impactul asupra industriei este mult mai mare decât arată simpla reducere a voucherelor emise.

„Datele oficiale confirmă ceea ce industria turismului a anticipat încă de la începutul anului. Deși emiterea voucherelor de vacanță a scăzut cu aproximativ 9%, decontările către unitățile turistice s-au diminuat cu peste 61%. Reducerea valorii voucherelor, restrângerea numărului de beneficiari și decizia unor angajatori din sectorul public de a nu le mai acorda au redus semnificativ resursele care ajung în economie”, a declarat Adrian Voican.

Potrivit acestuia, diminuarea sumelor decontate afectează direct lichiditatea operatorilor din turism și reduce efectele economice pe care programul le-a generat în ultimii ani.

Peste 60 de milioane de euro au dispărut din circuitul turistic

Datele prezentate de ANAT arată că valoarea voucherelor decontate către unitățile turistice a scăzut de la peste 105 milioane de euro în primele cinci luni din 2025 la mai puțin de 41 de milioane de euro în aceeași perioadă din 2026.

Industria avertizează că voucherele cu valoare redusă nu mai stimulează suficient achiziția de vacanțe în România, iar efectele se văd deja în activitatea hotelurilor și a agențiilor de turism.

Investițiile și gradul de ocupare, puse sub presiune

Reprezentanții sectorului subliniază că voucherele de vacanță au și un important rol social, oferind angajaților posibilitatea de a petrece concedii în România și contribuind, în același timp, la dezvoltarea economiei locale.

În prezent, în turism sunt în derulare aproximativ 2.000 de proiecte de investiții, cu o valoare cumulată estimată la 6 miliarde de euro.

Totodată, gradul mediu de ocupare al hotelurilor la începutul anului 2026 a fost de doar 25%, ceea ce evidențiază importanța voucherelor pentru susținerea cererii, inclusiv în extrasezon.

ANAT cere extinderea sistemului către mediul privat

Industria turismului susține că sistemul voucherelor trebuie regândit pentru a deveni mai eficient și adaptat realităților economice, inclusiv prin extinderea utilizării acestora în sectorul privat.

Reprezentanții ANAT amintesc că modelul românesc al voucherelor de vacanță a fost remarcat și de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), fiind prezentat drept un exemplu de bună practică pentru impactul său asupra economiei și dezvoltării turismului intern.