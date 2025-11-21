Nicușor Dan explodează după plecarea lui Orban: „Uneori se mai întâmplă telenovele”

„Păi cum, oamenii sunt liberi, suntem în democrație”

Președintele României, Nicușor Dan, descrie demiterea lui Ludovic Orban ca pe o situație „de telenovelă”, dar una firească în contextul diferențelor de opinie dintre un demnitar și consilierul său. Șeful statului vorbește și despre necesitatea unei legi a salarizării unitare, după ce angajați ai Administrației Prezidențiale au plecat către instituții mai bine plătite.

Președintele Nicușor Dan a reacționat vineri la demiterea consilierului prezidențial Ludovic Orban, sugerând că situațiile tensionate pot apărea chiar și în politică: „Uneori se mai întâmplă telenovele”.

El a explicat că, în orice stat democratic, este firesc ca un consilier să plece atunci când ajunge să contrazică public poziția demnitarului pe care îl asistă.

„Eu cred că oriunde în lumea asta, în Portugalia, în Slovenia, când un demnitar are un consilier și consilierul acela în mod repetat spune altceva decât spune demnitarul, demnitarul îi cheamă și îi spune calm și ferm, îmi pare rău, nu mai putem continua. Și în momentul ăla consilierul scrie o demisie și ei împreună comunică: ne-am despărțit amiabil. Asta, cred eu, că trebuia să se întâmple. Uneori se mai întâmplă telenovele”, a declarat șeful statului.

Întrebat dacă ar considera o „trădare” o eventuală mutare a lui Orban în PNL, președintele a respins categoric ideea: „Păi cum, oamenii sunt liberi, suntem în democrație, fiecare partid își face strategia lui și cum să fie, e o democrație”.

Marți, Nicușor Dan l-a eliberat oficial din funcție pe Ludovic Orban, care ulterior a spus că nu îi poartă ranchiună șefului statului și că oricum nu s-a simțit „foarte confortabil” în postura de consilier prezidențial.

„Oamenii pleacă și de la Administrația Prezidențială” – Nicușor Dan cere revenirea la salarizarea unitară

Președintele a abordat și tema salariilor din sectorul public, subliniind că România trebuie să revină urgent la o lege a salarizării unitare, pentru a reduce diferențele mari dintre instituții și pentru a opri migrația personalului către locuri mai bine plătite, potrivit Mediafax.

Întrebat dacă eventualele reduceri salariale ar trebui aplicate inclusiv miniștrilor și parlamentarilor, el a transmis: „Evident că dacă se întâmplă, trebuie să se întâmple, dar discuția abia începe”.

Nicușor Dan spune că lipsa unei grile unitare afectează chiar și Administrația Prezidențială:

„Pe termen mediu trebuie să revenim la o lege a salarizării unitare, pentru că există diferențe mari între instituții, între poziții echivalente în diferite instituții și, din cauza asta, în unele instituții, printre care și Administrația Prezidențială, oamenii de aici se duc, evident că au familie, copii, obligații, rate, se duc la alte instituții și ele nu pot să funcționeze. Deci noi trebuie să revenim, pentru că am avut o lege a salarizării unitare care a fost modificată de sute de acte normative”, a afirmat președintele.

El a completat: „Oameni de pe poziții echivalente trebuie să fie retribuiți echivalent”.

Președintele Nicușor Dan a declarat că anunțul Consiliului Superior al Magistraturii privind emiterea unui aviz în proiectul de lege privind reforma pensiilor magistraților este un gest de responsabilitate.