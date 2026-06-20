PNL își alege duminică noua conducere. Candidaturile, deschise până la ora 17:00

Candidaturile vor fi construite pe baza unor moțiuni - președinte împreună cu o echipă.



Consiliul Național extraordinar al PNL, reunit vineri după-amiază, a declarat deschisă depunerea de moțiuni.



Președintele PNL, Ilie Bolojan, a anunțat că își va depune candidatura pentru un nou mandat în fruntea partidului.



'Până sâmbătă după-amiază îmi voi depune candidatura, împreună cu echipa alături de care voi merge mai departe. PNL trebuie să își stabilească o conducere și direcția pe care o va urma în perioada următoare. Vom rămâne consecvenți principiilor noastre și vom construi o echipă capabilă să asigure unitate de acțiune pentru a-i reprezenta pe cetățenii care își doresc o Românie modernă', a transmis Bolojan.



Premierul desemnat Adrian Veștea, prim-vicepreședinte al PNL, care își anunțase intenția de a-l contracandida pe Ilie Bolojan la funcția de președinte al liberalilor, a informat vineri seara că nu se va mai înscrie în cursă, pentru că nu vrea să gireze ''acest simulacru democratic prin care se instalează dictatura în partid''.



El solicitase amânarea Congresului pentru săptămâna viitoare. Veștea a precizat că ia în considerare toate demersurile de contestare statutară și legală a Congresului de duminică, după votul de învestitură.



''Precizez faptul că eu consider profund anormal refuzul prelungirii cu o săptămână a termenului pentru Congres. Era o solicitare de bun simț. Este evident că scopul nu este de a lămuri lucrurile în PNL, ci blocarea învestirii Guvernului. De asemenea, cred că acest Congres este un demers nestatutar și nelegal. Nu voi gira printr-o candidatură acest simulacru democratic prin care se instalează dictatura în partid. Așa cum am spus, cu părere de rău pentru cei care discută doar în termeni politici acum, preocuparea este ca România să fie guvernată'', a scris premierul desemnat, pe pagina sa de Facebook.



Un număr de 16 parlamentari liberali au deschis vineri o acțiune la Tribunalul Ilfov, în care au solicitat suspendarea deciziilor luate de BPN al PNL pe 17 iunie, privind convocarea Consiliului Național extraordinar și a Congresului extraordinar pe 21 iunie. Tribunalul Ilfov a stabilit, însă, pentru data de 3 iulie termenul pentru judecarea cererii. AGERPRES

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