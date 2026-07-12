Insulele Canare, măsuri fără precedent după invazia turiștilor. Ce li se cere acum vizitatorilor

După protestele localnicilor și un număr record de vizitatori, autoritățile din Insulele Canare au lansat un program prin care turiștii sunt invitați să contribuie financiar, în mod voluntar, la protejarea mediului și dezvoltarea comunităților locale.

Inițiativa se adresează turiștilor care aleg să își petreacă vacanța în Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, La Gomera și El Hierro, destinații preferate inclusiv de numeroși români.

Fără taxă obligatorie, dar cu posibilitatea de a face donații

După luni întregi în care s-a discutat despre introducerea unei taxe turistice obligatorii, autoritățile au ales o variantă diferită.

A fost lansat Fondul pentru Regenerarea Turismului și Restaurarea Naturii din Insulele Canare (RegNext), un program prin care vizitatorii pot face donații online, în mod voluntar.

Spre deosebire de alte destinații europene care au introdus taxe suplimentare la cazare sau la biletele de avion, în Canare contribuția rămâne la alegerea fiecărui turist.

De ce a fost luată această decizie

Anul trecut, Insulele Canare au primit peste 18,3 milioane de turiști, cel mai mare număr înregistrat vreodată.

Deși turismul reprezintă principalul motor al economiei locale, afluxul uriaș de vizitatori pune o presiune tot mai mare asupra infrastructurii, resurselor naturale și comunităților locale.

În ultimii doi ani, locuitorii au organizat mai multe proteste împotriva turismului excesiv, cerând autorităților măsuri pentru protejarea insulelor.

Ce se va face cu banii donați

Sumele colectate vor fi direcționate către proiecte de interes public, iar autoritățile promit că utilizarea fondurilor va fi complet transparentă.

Printre proiectele care vor beneficia de finanțare se numără:

refacerea habitatelor naturale;

protejarea biodiversității;

reducerea emisiilor de carbon;

măsuri pentru adaptarea la schimbările climatice;

amenajarea și conservarea peisajelor naturale;

proiecte sociale dedicate comunităților locale, inclusiv dezvoltarea locuințelor accesibile.

În prima etapă vor fi finanțate cinci proiecte-pilot, desfășurate pe insulele cele mai afectate de turismul intens, precum și un proiect cu impact la nivelul întregului arhipelag.

Prin această inițiativă, autoritățile speră să transforme turismul într-un factor care contribuie nu doar la economie, ci și la protejarea naturii și la îmbunătățirea calității vieții locuitorilor din Insulele Canare.