Ce carieră ți se potrivește? Fă testul și descoperă jobul perfect pentru tine

Dar cum afli ce ți se potrivește cu adevărat? Nu doar în funcție de ce știi să faci, ci și de cine ești în esență.

Un test care te ajută să-ți înțelegi vibrația profesională

Psihologii și experții în resurse umane vorbesc tot mai des despre conceptul de “energia interioară” – acea combinație subtilă dintre personalitate, ritm de viață, valori și motivații.

Testul „Jobul perfect pentru energia ta interioară” nu te întreabă doar ce îți place să faci, ci cum te simți atunci când o faci.

El combină elemente de psihologie comportamentală, preferințe senzoriale și stil de viață, pentru a-ți oferi o imagine completă asupra carierei care îți reflectă autenticitatea.

Ce tip de energie te definește?

Energie Solară – Liderul, Vizionarul, Inspiratorul

Dacă ești plin de inițiativă, ai o carismă naturală și simți nevoia să miști lucrurile în jurul tău, ești o energie solară.

Joburi ideale: antreprenor, project manager, consultant, strateg creativ, jurnalist de investigație.

Mediu potrivit: dinamic, competitiv, cu libertate de decizie. Energie de Apă – Vindecătorul, Conectorul, Empaticul

Ai o intuiție profundă, ești atent la nevoile celorlalți și te simți împlinit atunci când ajuți sau creezi armonie.

Joburi ideale: psiholog, terapeut, profesor, HR, designer de interior, artist vizual.

Mediu potrivit: calm, colaborativ, cu sens personal și emoțional. Energie de Foc – Creatorul, Exploratorul, Inovatorul

Iubești adrenalina, ideile noi și provocările. Nu poți sta prea mult în același loc și ești motivat de entuziasm și impact.

Joburi ideale: regizor, influencer, marketer digital, agent de vânzări, arhitect.

Mediu potrivit: creativ, mereu în mișcare, cu libertate de expresie. Energie de Pământ – Strategul, Protectorul, Constructorul

Îți place stabilitatea, ordinea și siguranța. Ești o persoană de încredere, atentă la detalii și dedicată.

Joburi ideale: contabil, analist financiar, inginer, medic, jurist, funcționar public.

Mediu potrivit: organizat, predictibil, cu reguli clare și obiective tangibile. Energie de Aer – Vizionarul, Comunicatorul, Căutătorul de sens

Ai o minte analitică și curioasă, ești pasionat de idei și de explorarea cunoașterii.

Joburi ideale: scriitor, cercetător, profesor universitar, strateg de brand, specialist în IT.

Mediu potrivit: flexibil, bazat pe autonomie intelectuală, cu acces la informație și inovație.

Echilibrul: cheia unui job care te hrănește, nu te epuizează

Un job nu trebuie doar să-ți plătească facturile, ci și să-ți respecte ritmul interior.

De exemplu, o energie de Apă într-un mediu de Foc (haotic, stresant) se va simți rapid epuizată, în timp ce o energie Solară într-un cadru rigid va simți frustrare și blocaj.

Scopul testului este să te ajute să identifici nu doar jobul potrivit, ci și energia care te susține în drumul profesional.

Cum poți face testul?

Testul complet „Jobul perfect pentru energia ta interioară” va fi disponibil online în noiembrie 2025, în cadrul platformei MindVibes.ro.

În aproximativ 15 minute, răspunsurile tale vor contura un profil energetic personalizat, cu recomandări de carieră, sfaturi de echilibru și exemple de medii profesionale potrivite.

Munca devine ușoară atunci când energia ta e în locul potrivit

Când îți alegi cariera după tipul tău de energie, nu mai simți că „muncești” – ci că trăiești în flux.

Fiecare zi devine o extensie a pasiunii tale, iar succesul vine firesc, ca o consecință a alinierii cu tine însuți.

Adevărul e simplu: nu trebuie să fii altcineva pentru a reuși — trebuie doar să-ți descoperi ritmul tău interior.