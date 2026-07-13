Disney ia în calcul Disney+ gratuit, în timp ce YouTube atrage tot mai mulți telespectatori

Disney analizează posibilitatea de a oferi o parte din conținutul de pe Disney+ complet gratuit, fără abonament plătit, potrivit unor surse apropiate discuțiilor citate de Business Insider. Ideea a fost adusă în discuție de directorul de produs și tehnologie al companiei, Adam Smith, în cadrul unei întâlniri interne dedicate diviziei de streaming, desfășurată joi. Potrivit unui angajat prezent la discuții, Smith nu a oferit însă un termen sau o estimare a amplorii proiectului — deocamdată este vorba despre o direcție explorată, nu despre o decizie fermă.

O persoană familiarizată cu strategia de streaming a companiei a precizat că discuțiile fac parte dintr-un proces mai larg de identificare a unor formule prin care Disney+ să răspundă mai bine nevoilor publicului.

De ce ia în calcul Disney un model gratuit

În prezent, pachetul Disney+ și Hulu costă 12,99 dolari pe lună cu reclame sau 19,99 dolari fără reclame, la preț întreg. Contextul din spatele acestei posibile schimbări de strategie este însă unul mai larg: platformele de streaming gratuite, precum YouTube, câștigă teren constant în fața celor cu abonament.

Datele Nielsen citate de Business Insider arată că cei mai mari trei furnizori de streaming gratuit au reprezentat 18,7% din timpul petrecut la televizor în Statele Unite în aprilie, față de 16,8% cu un an în urmă și doar 12,7% în aprilie 2024. Creșterea vine chiar în perioada în care platformele plătite, inclusiv Netflix, și-au majorat repetat prețurile — o tendință care i-a împins pe mulți telespectatori către conținut gratuit, fie pe YouTube, fie pe servicii finanțate din publicitate precum Tubi sau The Roku Channel. (Fox, compania-mamă a Tubi, mizează la rândul ei puternic pe acest segment, pregătind o achiziție a Roku de 22 de miliarde de dolari.)

Un nivel gratuit ar putea oferi Disney+ un avantaj competitiv real. Apple TV și Paramount+ permit deja vizionarea gratuită a unor episoade întregi, dar, per ansamblu, marile platforme cu abonament nu au până acum oferte gratuite substanțiale.

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Pariul pe formate scurte

Nu doar prețul este în discuție. Disney și restul marilor studiouri americane încearcă să crească implicarea utilizatorilor prin formate noi — clipuri scurte, podcasturi și micro-seriale verticale, gândite după modelul TikTok. În ultimele luni, Disney a adăugat clipuri verticale în aplicația sa principală de streaming, urmând exemplul Paramount+, care a lansat un flux similar. CEO-ul Disney, Josh D'Amaro, a transmis intern că inovația de produs și tehnologie rămâne o prioritate pentru divizia de streaming.

Mișcarea nu este izolată: Netflix a anunțat săptămâna aceasta că va introduce, începând de luna viitoare, materiale video cu durate între 3 și 20 de minute, realizate în parteneriat cu publisheri precum BuzzFeed Studios, Condé Nast, Hearst Magazines, Penske Media și People Inc. Compania a făcut deja pași importanți spre podcasturile video mai devreme în acest an și a experimentat, de asemenea, cu formatul vertical.