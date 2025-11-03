Arta atracției: 16 factori invizibili care apropie două persoane

Atracția inițială este chimică. Ceea ce simți când ești atras instantaneu de cineva este dorință. Chimia este ceea ce simți când vrei ca cineva special să te îmbrățișeze și să te sărute. Prima zdruncinătură de atracție pe care o simți este pur fizică deoarece noi, ca ființe umane, avem nevoie de o conexiune cu o altă persoană. Așa suntem făcuți.

16 factori invizibili care apropie două persoane

1. Pregătire

Atunci când cauți o relație, atracția fizică nu durează mult. Dacă nu ești într-o poziție bună pentru a te implica emoțional, relația voastră s-ar putea să nu dureze mult. Atracția dispare rapid pentru că nu aveți suficient timp să vă cunoașteți mai bine.

2. Izolare

A avea șansa de a petrece timp de calitate împreună vă oferă suficient timp pentru a vă cunoaște cu adevărat. Veți crea o legătură emoțională mai puternică prin împărtășirea spațiului și colaborare. Și vă veți simți atrași unul de celălalt la un nivel mai profund prin experiențele comune.

3. Asemănare

Atunci când cauți potențiali parteneri, oamenii tind să graviteze spre cei care arată ca ei și au aceleași tradiții, obiceiuri și valori. Este necesară asemănarea reală pentru atracție?. Rezultatele au indicat o asociere puternică între atracția interpersonală, asemănarea reală și asemănarea percepută. Similaritatea percepută între indivizi a prezis atracția în majoritatea studiilor existente despre relații.

4. Atracția emoțională

Ființele umane sunt programate pentru conexiuni și atunci când ne deconectăm intrăm în criză deoarece creierul are nevoie de un alt creier pentru a se simți reglat. Așadar, ca oameni, trebuie să fim cu cineva la un nivel romantic. Aici intervine atracția.

A-ți plăcea pe cineva pentru mai mult decât aspectul fizic este o caracteristică excelentă pentru a face ca atracția față de cineva să dureze. Trebuie doar să-ți pese de o altă persoană mai mult decât la nivel fizic, iar asta este atractiv.

5. Dezirabilitate

Atât caracteristicile fizice, cât și cele de personalitate sunt importante de luat în considerare atunci când cauți un anumit partener. Trebuie să decizi care este lista ta cu cele mai importante caracteristici de care ai nevoie la un partener deoarece o relație este mult mai mult decât acea scânteie inițială de atracție. Unele dintre cele mai importante calități necesare într-o relație sunt onestitatea, parteneriatul și intelectualitatea comparabilă.

6. Împlinire

Când ești atras de cineva trebuie să vă îndepliniți reciproc nevoile pentru a trăi o viață fericită împreună. Trebuie să vă îndepliniți reciproc nevoile de companie, dragoste, familie (dacă îți dorești una) și multe altele. Este greu să rămâi atras de cineva atunci când nevoile tale nu sunt satisfăcute.

Pentru ca o relație să reziste dincolo de primul val inițial de atracție trebuie să descoperi care sunt cele mai importante lucruri de care ai nevoie într-o relație și de la un partener. Când te afli în etapa de atracție a unei relații, vezi doar ce e mai bun la el/ea, dar pentru o relație trebuie să vezi și, mai important, să accepți și defectele lui/ei.

7. Proximitate

Când locuiți în aceleași zone,aveți șanse mai mari să vă întâlniți și să creați un sentiment de cunoaștere reciprocă deoarece vă vedeți mai mult. Astfel, atracția se găsește prin familiaritate.

O persoană știe dacă cineva este cu adevărat interesat de ea doar în timp. Așteptarea este cea mai bună modalitate de a te asigura că celălalt este interesat de tine. Așteptarea îți permite să formezi un fel de prietenie înainte de a te arunca în pat. Este indcat să aștepți cel puțin trei luni înainte de a face acest lucru.

8. Dietă

Se pare că dieta unei persoane poate juca un rol important în atracție. Un studiu din 2017 a descoperit că femeile erau atrase de bărbații transpirați care mâncau mai multe legume decât de bărbații care mâncau mai mulți carbohidrați.

Rezultatele au arătat cum un consum mai mare de fructe și legume a fost semnificativ asociat cu o transpirație cu un miros mai plăcut (cu calități mai florale, fructate, dulci și medicinale), independent de intensitatea transpirației, iar datele dietetice au arătat că un consum de grăsimi, carne, ouă și tofu a fost asociat cu o transpirație cu un miros plăcut, iar un consum mai mare de carbohidrați cu o transpirație cu un miros mai puternic, mai puțin plăcut.

9. Hormoni

Când hormonii sunt echilibrați, suntem mai atrași de oameni. Bărbații în mod special sunt din punct de vedere istoric mai interesați de femeile cu un aspect feminin.

Cercetările privind preferințele pentru masculinitate/feminitate în fețele umane au reflectat o lungă istorie evolutivă a selecției sociale din partea populațiilor urbane industrializate, la scară largă. O posibilitate este că mediile extrem de dezvoltate oferă oportunități noi de a discerne relațiile dintre trăsăturile faciale și comportament prin expunerea indivizilor la un număr mare de fețe nefamiliare, dezvăluind modele prea subtile pentru a fi detectate.

10. Miros

Interesant este că bărbații sunt atrași de femeile cu anumite mirosuri. Acest lucru se datorează faptului că femeile cu niveluri mai ridicate de estrogen și niveluri scăzute de progesteron miros mai bine, iar bărbații sunt atrași de acest miros deoarece indică o fertilitate ridicată.

Un studiu a investigat diferențele individuale în mirosurile corporale ale femeilor. Cercetătorii au examinat dacă unele femei miros, în general, mai atractiv decât altele sau dacă preferințele privind mirosurile sunt o chestiune de gust individual. Rezultatele au arătat că atractivitatea mirosului corporal al femeilor este explicată prin nivelurile hormonilor reproductivi feminini, și nu prin nivelurile de cortizol sau testosteron.

11. Fertilitate

Un alt studiu a descoperit că anumite aspecte feminine sunt atractive pentru bărbați. În cadrul studiului, bărbații și-au evaluat partenera feminină ca fiind mai atractivă în apropierea ovulației (când este fertilă), în comparație cu în timpul fazei ciclului luteal sau în timpul utilizării contraceptivelor hormonale. Rezultatele au sugerat că bărbații sunt atrași de o femeie atunci când sunt mai fertile, iar fața și vocea lor sună mai atractive.

12. Bunătate

Când descoperi că cineva este bun, devine imediat mai atractiv și mai simpatic. Există bucurie în bunătate. Există un sentiment de mândrie în actele de grijă. MiAcele pepite de dragoste pe care le presari în viața celuilalt se întorc la tine înzecit.

13. Voce

Femeile consideră instinctiv că bărbații cu voci joase mult mai atractivi, mai ales înainte de perioada de ovulație. Știați că vocile mai profunde sunt legate de producerea de copii mai sănătoși?

Un studiu realizat pe o populație de vânători-culegători a arătat că există preferințe de selecție reproductivă pentru vocile joase la bărbați. Rezultatele au descoperit că tonul vocii nu era legat de rezultatele reproductive la femei, dar bărbații cu tonul vocii joase aveau un succes reproductiv mai mare.

14. Maturitate

A ști ce vrei de la o relație este mult mai atractiv și, pe măsură ce te maturizezi, acorzi atenție la mai mult decât atracția fizică. Este bine să știi ce ai nevoie. Cunoașterea punctului final este modul în care ajungi acolo, ca o destinație desemnată pe o hartă. Cunoașterea nevoilor tale poate necesita timp și experiență, mai ales în relațiile intime. Una dintre modalitățile prin care descoperim ceea ce avem nevoie este prin absența acestuia în relațiile noastre anterioare.

15. Gustul

Atracția fizică a sărutului te face să simți o atracție mai profundă față de partenerul tău. De asemenea, atunci când săruți, corpul tău eliberează oxitocină, care te face să te simți bine.

Un studiu a examinat posibilele funcții ale sărutului în relațiile romantice, iar rezultatele au explicat cum sărutul poate evalua potrivirea și atașamentul, iar frecvența sărutului s-a dovedit a fi legată de satisfacția relației.

16. Sănătate

Cercetările au arătat că sănătatea este o caracteristică importantă deoarece oamenii sunt atrași de cei sănătoși. Dacă cineva doarme suficient, face mișcare și are grijă de sine, este mai probabil să fie atractiv pentru un grup mai mare de pretendenți.

Per total, este important să faci cunoscut ceea ce ai nevoie de la o relație. Ai nevoie de mai mult decât primele câteva luni de atracție pentru ca o relație să funcționeze.

În relații, începutul este doar chimie bazată pe un sentiment instinctiv de atracție, apoi evoluează în ceva mai mult. Nu vrei să fii atras de cineva doar pentru corpul tău sau pentru atracția fizică. Vrei ca oamenii să fie atrași de tine pentru ceea ce ești.

Prin urmare, pentru ca atracția să se transforme în ceva mai mult pe termen lung, trebuie să ai acea scânteie inițială de atracție. Atracția vă unește, dar este nevoie de efort pentru a transforma atracția ta în ceva mult mai mult.

În loc să acționezi pe baza atracției tale fizice, începe să afli mai multe despre partenerul tău și înțelege ce ai nevoie pentru a transforma această atracție pe care o ai pentru cineva în ceva care poate dura pentru totdeauna, doar că nu numai în dormitor. Și amintește-ți întotdeauna, dacă nu funcționează prima dată, vei găsi din nou dragostea pentru că toată lumea este capabilă să se îndrăgostească de mai multe ori în viață, notează yourtango.com.