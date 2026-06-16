Ce să eviți dacă ai artrită? Alimente și băuturi care întrețin inflamația

Există peste o sută de forme de artrită, cele mai frecvente fiind osteoartrita, artrita reumatoidă, artrita psoriazică și guta. Deși cauzele diferă, inflamația reprezintă un element comun al acestor afecțiuni.

Alimente pe care să NU le mănânci

Zahăr și produse îndulcite

Băuturile carbogazoase, dulciurile, înghețata și alimentele procesate conțin cantități importante de zahăr adăugat. Studiile arată că acestea pot favoriza inflamația și pot agrava durerile articulare.

Carne procesată

Mezelurile, cârnații și alte produse procesate sunt asociate cu niveluri mai ridicate ale markerilor inflamatori din organism.

Unele cercetări sugerează că reducerea consumului de carne procesată poate contribui la ameliorarea simptomelor artritei.

Produse ultra-procesate

Mâncarea fast-food, produsele de patiserie și cerealele îndulcite pentru micul dejun sunt bogate în zahăr, grăsimi nesănătoase și aditivi. Aceste alimente pot favoriza inflamația și creșterea în greutate, un factor care pune presiune suplimentară asupra articulațiilor.

Exces de sare

Un consum ridicat de sare a fost asociat în unele studii cu un risc mai mare de afecțiuni autoimune și cu agravarea proceselor inflamatorii. Specialiștii recomandă limitarea alimentelor conservate și a produselor procesate bogate în sodiu.

Prăjeli și preparare la temperaturi ridicate

Produsele precum cartofii prăjiți, baconul, carnea la grătar sau alimentele intens rumenite conțin compuși care pot favoriza inflamația și stresul oxidativ în organism.

Băuturi pe care să NU le consumi

Băuturi îndulcite

Sucurile și alte băuturi cu zahăr adăugat sunt asociate cu un risc crescut de inflamație și pot contribui la creșterea nivelului de acid uric, un factor important în apariția gutei.

Alcool

Consumul excesiv de alcool poate agrava anumite forme de artrită și poate crește nivelul acidului uric din sânge. Specialiștii recomandă moderație sau evitarea consumului în cazul persoanelor cu simptome severe.

Cafea

Efectele cafelei asupra artritei rămân controversate. Deși conține antioxidanți benefici, excesul de cafeină poate avea efecte nedorite. Experții recomandă consumul moderat.

Alimente benefice în artrită

Medicii și nutriționiștii recomandă o alimentație inspirată din dieta mediteraneană, bazată pe:

fructe și legume proaspete;

pește gras bogat în omega-3;

cereale integrale;

leguminoase;

nuci și semințe;

ulei de măsline.

Aceste alimente pot contribui la reducerea inflamației și la menținerea sănătății articulațiilor.

Stilul de viață contează

Pe lângă alimentație, specialiștii subliniază importanța activității fizice regulate, menținerii unei greutăți optime și renunțării la fumat. Combinația dintre o dietă echilibrată și un stil de viață sănătos poate juca un rol esențial în gestionarea simptomelor artritei și în prevenirea complicațiilor, potrivit healthline.com.