Dieta regală: cum își începe ziua regele Charles?

Suveranul britanic este cunoscut că preferă preparate simple, din ingrediente naturale, evitând excesele culinare specifice meselor regale tradiționale.

Micul dejun al regelui Charles

Potrivit publicației Falstaff, regele Charles își începe adesea ziua cu ouă la cuptor, combinate cu brânză, spanac și roșii. Deși preparatul este relativ simplu, acesta este considerat bogat în proteine, vitamine, minerale și antioxidanți.

În contrast cu imaginea clasică a micului dejun regal, asociat frecvent cu preparate sofisticate și mese bogate, alegerea suveranului reflectă o orientare către alimentația sănătoasă și echilibrată.

Beneficii nutriționale

Specialiștii în nutriție susțin că ingredientele preferate de regele Charles pot avea efecte benefice asupra organismului. Ouăle, componenta centrală a micului dejun, sunt o sursă importantă de proteine, vitamina B12, vitamina D și colină, un nutrient esențial pentru funcționarea creierului și a sistemului nervos.

Spanacul și roșiile completează masa cu fibre, antioxidanți și vitamine esențiale, contribuind la susținerea sănătății cardiovasculare și a pielii.

Potrivit Fundației Britanice pentru Inimă, consumul regulat de ouă face parte dintr-o dietă echilibrată, în contextul unui stil de viață sănătos.

Schimbări în alimentație

În ultimii ani, presa internațională a relatat că regele Charles și-a reevaluat obiceiurile alimentare după ce a fost diagnosticat cu cancer. Potrivit declarațiilor soției sale, Camillei Parker Bowles, suveranul a renunțat la carnea roșie și consideră alimentația ca pe un element important în menținerea stării de sănătate.

Aceasta a afirmat că regele „se uită din nou la ce și când mănâncă”, subliniind importanța unei diete atent controlate, în contextul problemelor medicale.

Experții citați de publicații internaționale atrag atenția că reducerea consumului de carne roșie poate fi asociată cu un risc mai scăzut pentru anumite afecțiuni, inclusiv boli oncologice, în cadrul unei alimentații echilibrate, potrivit spynews.ro.

De-a lungul timpului, regele Charles a fost cunoscut pentru atenția pe care o acordă alimentației naturale. Micul dejun al acestuia reflectă această abordare, fiind bazat pe ingrediente simple, dar bogate în nutrienți, considerate benefice pentru sănătatea generală.