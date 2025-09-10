Dieta de toamnă. Cum să scapi de kilogramele în plus. Mihaela Bilic: "Câteva reguli de bază ajung.."

Medicul nutriționist Mihaela Bilic recomandă astfel ajustarea porțiilor și a tipurilor de alimente pe care să le alegi.

Ce alimente să eviți

„Organizare alimentară de toamnă

Toamna se numără bobocii, dar și kilogramele în plus acumulate peste vară. Vacanțele, concediile și bufetul all inclusiv lasă urme grele asupra siluetei, deci se cere o ajustare de meniu cu reorganizare de obiceiuri alimentare. Excesul de făinoase, dulciuri, fructe și alcool se reflectă în mod direct pe grăsimea abdominală, cea care strică grav sănătatea.

Nu e nevoie de cură de slăbire, câteva reguli de bază ajung ca să strângem cureaua și să pierdem câțiva centimetri în talie.

Limitați consumul de făinoase, după zahăr și alcool sunt principalele vinovate pentru colăceii de grăsime de pe burtă. Porția de carbohidrați de la fiecare masă trebuie să fie cat palma, adică 2-3 linguri de orez, paste, cartofi sau o felie de paine. Cerealele conțin gluten, o proteină care poate determina inflamație și balonări la nivel intestinal. Ca să scăpați de disconfort, alegeți orez, quinoa sau mămăligă, care nu au gluten.

Atenție la cerealele integrale, conțin fibre insolubile cu efect iritant pentru intestin- decât pâine neagră, mai bine paste făinoase albe fierte al dente, au indice glicemic mediu și sunt bine tolerate", a scris Mihaela Bilic pe Facebook.

Alimente pentru cină

Totodată, medicul spune să evităm carbohidrații seara și să alegem proteine cu legume, cum ar fi carne sau pește cu salate, care ne oferă sațietate.

„Fără carbohidrați la masa de seară este regula de aur pentru un abdomen plat! Glucidele sunt necesare pentru echilibrul nutrițional, dar e bine să le consumăm în prima parte a zilei, când facem efort fizic. Făinoasele mâncate seara se transformă ușor în grăsime de rezervă, deci evitați pâinea și consumați proteine cu legume- satură și au calorii negative.

Cina ideală pentru slăbit și sănătate înseamnă carne cu salată sau pește cu legume. O porție de somon la cuptor cu broccoli și fugi de parmezan aduce proteine de înaltă calitate, fibre, calciu și grăsimi omega 3 cu efect antiinflamator. Și unde mai pui că e și gustos", a scris Mihaela Bilic.

„Mai puțin și mai rar"

Prin urmare, putem slăbi dacă reducem zahărul și fănoasele, și alegem legumele cu carne.

„Faceți o combinație între crud și gătit, fibre solubile și insolubile. În teorie fibrele nu conțin calorii, cresc senzația de sațietate și pot fi mâncate fără limită de cantitate. Dar nu toată lumea tolerează salatele de crudități și legumele nepreparate termic. În plus, există legume care conțin fructani, niște oligozaharide indigeste care sunt fermentate în colon și au efect prebiotic- hrănesc coloniile de bacterii benefice din intestin. Deci consumăm în continuare praz, varză, vinete și anghinare, chiar dacă provoacă balonare.

Toată lumea slăbește cu grătar și salată și se îngrașă cu pâine și cartofi prăjiți. Nu trebuie să vină nutriționistul să ne interzică făinoasele și zahărul, dacă vrem să slăbim trebuie să facem singuri curățenie în alimentație. Mai puțin și mai rar funcționează cu adevărat! Avem voie desert, dar o dată pe săptămână, avem voie și o felie de pâine, dar nu la masa de seară. Cat despre pește și legume niciodată nu sunt prea mult, învățați să le iubiți și mâncați-le cat mai des", a scris medicul nutriționist pe Facebook.