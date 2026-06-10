Pericolul de dimineață: Ce trebuie să faci dacă ai tensiune mare la trezire?

Specialiștii numesc acest fenomen „hipertensiune de dimineață” și atrag atenția că poate fi asociat cu un risc mai mare de infarct miocardic sau accident vascular cerebral (AVC).

Cauzele hipertensiunii de dimineață

Creșterea tensiunii arteriale la trezire poate avea mai multe cauze și necesită evaluare medicală individualizată.

Una dintre cele mai frecvente este administrarea inadecvată a tratamentului antihipertensiv. În unele cazuri, medicamentele nu își mențin efectul pe durata nopții, iar medicii pot ajusta doza, ora administrării sau tipul de combinație terapeutică.

De asemenea, anumite afecțiuni asociate pot influența variațiile tensionale, precum apneea în somn, diabetul zaharat, bolile renale, tulburările tiroidiene sau dislipidemiile.

Stilul de viață joacă, la rândul său, un rol important. Consumul excesiv de sare, sedentarismul, fumatul și consumul de alcool pot contribui la creșterea valorilor tensionale, potrivit datelor medicale citate frecvent în literatura de specialitate.

Cine are risc mai mare?

Riscul de hipertensiune matinală este mai ridicat în cazul anumitor categorii de persoane, printre care:

persoanele de peste 65 de ani

pacienții cu antecedente familiale de hipertensiune

persoanele supraponderale sau obeze

cei care lucrează în ture sau se confruntă cu insomnie cronică

Cum se stabilește diagnosticul

Hipertensiunea arterială este adesea asimptomatică, motiv pentru care monitorizarea regulată este esențială pentru depistare.

Una dintre metodele recomandate este măsurarea tensiunii la domiciliu, dimineața și seara, pentru a identifica eventuale variații persistente.

O altă investigație frecvent utilizată este monitorizarea ambulatorie de 24 de ore (Holter TA), care înregistrează automat valorile tensiunii pe parcursul unei zile și nopți întregi.

În completare, medicul poate recomanda analize de sânge, electrocardiogramă (EKG) sau ecocardiografie pentru evaluarea riscului cardiovascular și a posibilelor complicații.

Controlul tensiunii arteriale

Gestionarea hipertensiunii matinale se bazează atât pe tratament medical, cât și pe modificări ale stilului de viață.

Reducerea consumului de sare, zahăr rafinat și grăsimi saturate poate contribui la stabilizarea valorilor tensionale. Activitatea fizică regulată ajută la menținerea sănătății vasculare, iar tehnicile de relaxare precum yoga, meditația sau exercițiile de respirație pot reduce impactul stresului asupra sistemului cardiovascular.

Administrarea corectă a medicației, la orele indicate de medic, este esențială pentru eficiența tratamentului. Specialiștii subliniază că orice modificare a schemei terapeutice trebuie făcută exclusiv la recomandarea unui medic, potrivit dcmedical.ro.

În cazul în care valorile tensionale rămân constant ridicate dimineața este necesară o evaluare medicală pentru identificarea cauzei și ajustarea tratamentului.