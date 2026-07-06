TikTok, acuzat că promovează vapingul în rândul tinerilor. Medicii avertizează asupra riscurilor

Specialiștii spun că, în timp ce informațiile medicale corecte ajung tot mai greu la tineri, conținutul atractiv de pe rețelele sociale îi poate determina să considere vapingul un obicei lipsit de riscuri.

Concluziile apar într-un studiu realizat de cercetători de la University of East Anglia din Marea Britanie.

TikTok normalizează vapingul în rândul adolescenților

Deși fumatul clasic este în scădere, utilizarea țigărilor electronice este în continuă creștere, mai ales în rândul tinerilor.

Cercetătorii au analizat videoclipuri publicate pe TikTok și au constatat că multe dintre ele prezintă vapingul într-o lumină pozitivă, folosind umorul sau tendințele virale pentru a transforma acest obicei într-un comportament aparent normal și lipsit de consecințe.

În multe cazuri sunt utilizate hashtaguri precum #noIDvape sau #puffbundles, prin care utilizatorii schimbă informații despre produse, metode de cumpărare și modalități de a evita verificarea vârstei, scrie nypost.com

Medic: Se formează o „subcultură ilegală” în mediul online

Potrivit dr. Emma Ward, cercetător în cadrul Norwich Medical School din cadrul University of East Anglia, aceste videoclipuri nu sunt doar divertisment.

„Aceste clipuri de pe TikTok atrag foarte multă atenție și pot alimenta o subcultură ilegală a vapingului, în care tinerii își împărtășesc experiențele și găsesc metode pentru a ocoli restricțiile de vârstă”, a explicat specialista.

Ea avertizează că informațiile medicale bazate pe dovezi sunt mult mai greu de găsit și sunt adesea mai puțin atractive decât videoclipurile scurte și spectaculoase de pe rețelele sociale.

Riscurile vapingului: de la cancer la demență

Deși țigările electronice sunt promovate frecvent drept o alternativă mai sigură la fumat, numeroase studii au asociat vapingul cu probleme grave de sănătate.

Printre riscurile semnalate de cercetători se numără:

creșterea riscului de cancer;

afectarea funcțiilor cognitive și un risc mai mare de demență;

boli cardiovasculare;

afectarea plămânilor și dificultăți de respirație;

scăderea rezistenței fizice și apariția mai rapidă a oboselii musculare;

deteriorarea vaselor de sânge și afectarea circulației.

Metale toxice și modificări genetice

Alte cercetări au arătat că unele dispozitive de vaping pot expune utilizatorii la cantități ridicate de metale toxice, inclusiv plumb.

În anumite cazuri, expunerea zilnică la aceste metale ar putea depăși nivelul asociat consumului a aproape 20 de pachete de țigări convenționale, susțin autorii unor studii.

De asemenea, oamenii de știință au descoperit că vapingul poate modifica activitatea unor gene implicate în apariția cancerului, bolilor cardiovasculare și afecțiunilor pulmonare.

Nicotina afectează în mod special creierul adolescenților

Specialiștii atrag atenția că majoritatea țigărilor electronice conțin în continuare nicotină în concentrații ridicate.

Potrivit American Heart Association, creșterea numărului de adolescenți care folosesc dispozitive de vaping reprezintă o problemă serioasă de sănătate publică, deoarece nicotina afectează dezvoltarea creierului aflat încă în formare.

Cercetătorii cer o schimbare a modului în care sunt transmise mesajele despre sănătate

Autorii studiului consideră că simpla înăsprire a legislației nu este suficientă dacă platformele video continuă să promoveze conținut înșelător și insuficient reglementat.

În schimb, ei propun ca autoritățile și specialiștii în sănătate să folosească mai eficient rețelele sociale pentru a transmite informații medicale corecte într-un format atractiv și ușor de înțeles.

Scopul este ca mesajele despre riscurile vapingului să poată concura cu videoclipurile virale care îi influențează zilnic pe milioane de adolescenți.