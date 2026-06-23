Epurare în masă a liderilor liberali rebeli. Ionel Bogdan: Au încălcat deciziile partidului!

Ionel Bogdan a anunțat că cele 13 filiale vor intra într-un proces de reorganizare.

„Așa cum știți, în urma congresului, toate filialele, pentru că nu s-au organizat încă alegeri în filialele PNL din țară, au rămas într-un interimat, adică toți președinții de filiale sunt interimari. Avem 49 de filiale, din acestea pentru 13 dintre ele nu a fost prelungit interimatul”, a spus liberalul

Este vorba de filialele Argeș, Brașov, Călărași, Galați, Giurgiu, Gorj, Ialomița, Ilfov și cele din sectoarele 2, 3, 4 și 5.

Deputatul liberal a anunțat și motivele pentru care au fost luate aceste decizii.

„În primul rând, au încălcat în mod deliberat și repetat deciziile PNL. Apoi, nu au participat la congres sau chiar au obstrucționat participarea delegaților din acele filiale la congres. Sunt motive multiple pentru care aceste filiale n-ar fi trebuit să aibă prelungit interimatul”, a spus Ionel Bogdan.

Printre filialele propuse pentru reorganizare este și cea din Ilfov, condusă de Hubert Thuma, unul dintre contestatarii lui Ilie Bolojan.

Acesta a anunțat marți după-amiaza că a fost dat afară din partid. „Azi am fost dat afară din partidul în care am câștigat fiecare mandat, de 25 de ani, prin vot. Nu prin numire, nu prin relații, ci prin vot. Spre deosebire de domnul Bolojan, care a fost prefect prin numire, secretar general al Guvernului prin numire, prezent în consilii de administrație prin numire, eu nu am ocupat niciodată o funcție numită politic. Am ocupat funcții pentru care cetățenii și-au dat acordul explicit, cu ștampila pe buletin”, adaugă Thuma pe Facebook.

Conducerea PNL a declanșat operațiunea de eliminare a „puciștilor” din partid

Ionel Bogdan a declarat că procedurile privind excluderea din partid a membrilor care au participat la negocieri și demersuri pentru formarea și învestirea guvernului Adrian Veștea sunt în curs de desfășurare, urmând să fie finalizate după înregistrarea noului statut al formațiunii la Tribunalul Buc

„Procedurile în Partidul Național Liberal au început. Este aprobat un nou statut care urmează să fie înregistrat la Tribunalul București conform normelor legale. Ulterior vom putea finaliza această procedură. Atâta timp cât aceste excluderi din partid vor fi pe noul statut, el trebuie să fie înregistrat legal la Tribunalul București”, a declarat marți parlamentarul liberal.

Întrebat despre dubla măsură privind excluderea unor membri PNL pentru susținerea guvernului Veștea și eventualele discuții cu PSD pentru votarea unui guvern minoritar, Bogdan a transmis: „Diferența este una majoră. Vorbim strict de un acord politic cu partidele politice în vederea implementării obiectivelor importante pentru România din această perioadă. Și ceea ce am spus și o spun încă o dată este că cei care au participat la acest guvern sau la încercarea de formare a acestui guvern, au încălcat deciziile Partidului Național Liberal”.

Partidul Național Liberal a decis în forurile interne excluderea liderilor care au susținut Guvernul Veștea. Astfel, din cadrul PNL ar urma să fie excluși parlamentarii Cătălin Predoiu, Monica Anisie, Sorin Câmpeanu, Nicoleta Pauliuc, Mihai Veștea, Andrei Baciu, Lucian Bode, Alina Gorghiu, Ion Iordache, Aneta Matei, Mititelu Eduard, Pandea Ciprian, Prișcă Răzvan, Rusu Sebastian,Ionuț Stroe , liderii locali Hubert Thuma (Ilfov) și Adrian Veștea (Brașov) și europarlamentarul Rareș Bogdan.

(sursa: Mediafax)