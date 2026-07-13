De ce nu slăbești, deși mănânci corect și faci sport

Poți să mănânci sănătos, să faci sport și să dormi suficient. Și totuși poți trece cu vederea un factor esențial pentru metabolism: lumina la care te expui. Cercetătorii spun că momentul și intensitatea luminii influențează apetitul, hormonii și arderea grăsimilor. Lumina nu înlocuiește o alimentație echilibrată, dar este un factor gratuit, insuficient folosit, conform mensfitness.com.

Fiecare celulă urmează un ritm de aproximativ 24 de ore, stabilit de lumină. Acest ceas circadian reglează metabolismul, insulina și hormonii apetitului, nu doar somnul. El funcționează pe baza contrastului dintre zilele luminoase și nopțile întunecate. Viața modernă atenuează acest contrast: zile cu lumină slabă, urmate de seri cu lumină albastră intensă de la ecrane. Ritmurile perturbate sunt asociate cu obezitatea și diabetul, arată cercetările.

Raza de soare de dimineață, un semnal pentru slăbit

Persoanele expuse la lumină naturală devreme au, în medie, o greutate mai mică. Diferența apare față de cele expuse doar la lumina din birou. Un studiu arată că lumina de dimineață a redus grăsimea corporală. Efectul a apărut după un program de exerciții de șase săptămâni, adăugat la expunerea la razele soarelui. Rezultatul a fost mai bun decât la exercițiile fizice singure.

Un alt studiu a arătat că trei săptămâni de expunere la lumină matinală au redus grăsimea. A scăzut și pofta de mâncare la femeile supraponderale. Lumina dimineții ancorează ceasul biologic și aliniază metabolismul cu ritmul zilei, spun cercetătorii.

Lumina de noapte, un semnal pentru creșterea în greutate

Un studiu amplu realizat pe femei a găsit o legătură între un dormitor mai luminos și riscul de obezitate. Alt studiu, pe aproape 240.000 de adulți, a asociat lumina exterioară pe timp de noapte cu obezitatea. În experimente, lumina puternică înainte de somn a redus arderea grăsimilor pe timpul nopții. Ea a suprimat și producția de melatonină. Lumina albastră de la ecrane și becuri perturbă cel mai mult ceasul biologic, arată cercetătorii.

Cum poți folosi lumina în favoarea ta

Soluțiile propuse de cercetători sunt gratuite. Expunerea la lumină puternică dimineața, timp de 10-30 de minute, este primul pas recomandat. Chiar și un cer înnorat este mai bun decât o cameră închisă, spun specialiștii. Lumina trebuie redusă seara: tonuri calde, luminozitate mai mică la ecrane, întuneric total în timpul somnului. O rutină constantă de zile luminoase și nopți întunecate menține sincronizate somnul și metabolismul.

(sursa: Mediafax)