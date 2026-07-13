Laura Bălan dezvăluie adevărul despre Alex Stamate. Ce este real în melodia virală de pe TikTok

Laura Bălan are 24 de ani și este un artist independent. Vara trecută a terminat studiile de licență la specializarea Canto, iar în toamnă și-a făcut bagajele și s-a mutat în București, decisă să își transforme pasiunea pentru muzică într-o carieră. Laura Bălan a lansat la începutul lunii iulie melodia „Alex Stamate”. Piesa a devenit rapid virală datorită mesajului direct: „Am să strig în gura mare ‘Ești un nesimțit!’/ Alex Stamate e tipul care m-a rănit”.

@laura__balan Am lansat piesaaaa! O găsiți pe toate platformele de streaming: Laura Bălan - "Alex Stamate" ♬ Alex Stamate - Laura Bălan

Artista vine acum cu o dezvăluire care schimbă complet percepția publicului asupra piesei. Invitată în emisiunea moderată de Really Rux, Laura Bălan a explicat că Alex Stamate nu este numele real al fostului iubit care a inspirat melodia, potrivit a1.ro.

Potrivit cântăreței, piesa îmbină întâmplări reale cu elemente de ficțiune, construite special pentru ca povestea să fie mai puternică din punct de vedere artistic și narativ.

Laura Bălan: „Alex Stamate” este un nume inventat

După succesul uriaș al melodiei, internauții au încercat să afle identitatea bărbatului despre care artista cântă. Au apărut numeroase teorii, iar persoane care poartă acest nume au fost chiar asociate cu personajul din cântec.

Laura Bălan a clarificat însă situația și a confirmat că numele ales pentru piesă nu aparține fostului partener.

„Mi s-a părut că sună bine și asta a rămas.”

Artista a explicat că povestea are la bază o experiență personală, însă anumite detalii au fost modificate intenționat pentru a crea un fir narativ mai captivant.

Povestea reală din spatele melodiei care a cucerit internetul

Laura Bălan spune că relația care a inspirat piesa a fost una scurtă, însă suficient de intensă încât să lase urme.

„Piesa se adresează femeilor care au trecut prin experiențe și s-au simțit mici, dar de fapt nu ele sunt cele care ar fi trebuit să se simtă mici și ar trebui să dedice piesa asta persoanei care ar trebui să se simtă mică, de fapt! A fost o conexiune scurtă, deci n-a durat foarte mult.”

Cântăreața a mărturisit că a aflat ulterior că, fără să știe, ea era, de fapt, amanta în acea relație.

În același timp, artista a ținut să precizeze că unele versuri au fost construite exclusiv pentru impact artistic.

De exemplu, episodul cu „vecina de la etajul opt” nu reprezintă un fapt real, ci o licență creativă menită să dea mai multă forță poveștii.

Cum a devenit „Alex Stamate” unul dintre cele mai mari fenomene virale din România

Refrenul melodiei a fost suficient pentru a transforma un nume necunoscut într-un adevărat fenomen al internetului.

„O să strig în gura mare... Ești un nesimțit! Alex Stamate e tipul care m-a rănit!”

Versurile au fost preluate de mii de utilizatori TikTok, care au realizat clipuri dramatice, parodii și scenarii inspirate din poveste.

Un alt fragment care a devenit rapid viral este:

„M-a înșelat cu tipa de la etajul opt! Bătrânica de alături mi-a spus că i-a văzut de atâtea ori... Dar nu am crezut până nu am văzut cu propriii mei ochi.”

Succesul melodiei a fost atât de mare încât numeroși români care poartă numele Alex Stamate au povestit pe rețelele sociale că au fost întrebați dacă ei sunt personajul din cântec.

Brandurile au transformat trendul într-o campanie virală

Popularitatea melodiei nu s-a limitat la TikTok. Marile branduri au observat rapid trendul și au ales să îl integreze în propriile campanii de comunicare.

Farmacia Tei a publicat un videoclip în care transmite, într-o notă ironică, că „Alex Stamate” nu este binevenit, în timp ce pe fundal rulează refrenul devenit celebru.

Și Lidl a intrat în jocul viral cu un mesaj care a atras imediat atenția utilizatorilor.

„Nu e o zi bună să te cheme Alex Stamate, dar e o zi bună să vii la Lidl.”

Astfel de campanii au amplificat și mai mult fenomenul, transformând „Alex Stamate” într-un simbol al culturii meme din România și într-un exemplu despre modul în care rețelele sociale pot transforma o melodie într-un eveniment național.

De ce continuă fenomenul „Alex Stamate” să domine internetul

Succesul piesei nu se explică doar prin refrenul ușor de reținut. Povestea combină emoție, trădare, umor și mister, ingrediente care au făcut ca publicul să își dorească să afle cine este, în realitate, Alex Stamate.

Dezvăluirea Laurei Bălan schimbă însă complet perspectiva. Personajul care a devenit „cel mai detestat bărbat de pe internet” nu poartă, de fapt, acest nume, iar o parte dintre întâmplările din melodie au fost adaptate pentru a servi povestea artistică.