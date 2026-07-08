Dress code la nunțile de vară: cele 4 culori de EVITAT

Pe lângă alb, există și alte culori care pot fi considerate nepotrivite și care ar putea atrage atenția într-un mod nedorit.

De ce contează culoarea ținutei la o nuntă?

O nuntă este unul dintre puținele evenimente în care vestimentația are și o semnificație simbolică. Alegerea hainelor ar trebui să reflecte respectul față de miri și să lase atenția acolo unde îi este locul – asupra cuplului care își sărbătorește ziua cea mare.

Deși regulile sunt mai relaxate decât în trecut, experții în etichetă recomandă evitarea unor culori care pot crea confuzii sau pot ieși prea mult în evidență.

1. Albul rămâne interzis

Albul este în continuare culoarea rezervată miresei, indiferent dacă aceasta poartă o rochie clasică sau una în nuanțe de ivoire ori crem.

Este recomandat să eviți și tonurile foarte deschise, precum:

crem;

ivoire;

șampanie;

bej foarte deschis.

În fotografii, acestea pot părea albe și pot crea impresia unei ținute asemănătoare cu cea a miresei.

2. Negrul nu mai este interzis, dar trebuie ales cu grijă

În prezent, negrul este acceptat la multe nunți, însă nu este întotdeauna cea mai inspirată alegere pentru o ceremonie organizată vara, mai ales în aer liber.

Dacă alegi o rochie neagră:

optează pentru materiale vaporoase;

completează ținuta cu accesorii colorate;

alege bijuterii luminoase sau pantofi în nuanțe deschise.

Negrul este mai potrivit pentru nunțile elegante de seară decât pentru ceremoniile desfășurate dimineața, în grădină sau pe malul mării.

3. Roșul aprins poate atrage prea mult atenția

Roșul intens nu este interzis prin regulile de etichetă, însă este una dintre cele mai vizibile culori și poate eclipsa, fără intenție, restul invitaților sau chiar mirii în fotografii.

Dacă îți place această culoare, sunt recomandate variante mai elegante, precum:

bordo;

vișiniu;

cărămiziu;

roșu închis.

4. Culorile neon nu sunt potrivite pentru o nuntă

Verdele fluorescent, rozul neon sau portocaliul intens sunt ideale pentru festivaluri sau petreceri pe plajă, însă nu pentru o ceremonie de nuntă.

În schimb, pentru un look rafinat de vară, poți alege:

bleu;

lavandă;

verde salvie;

roz pudrat;

corai;

imprimeuri florale discrete.

Ce culori sunt cele mai potrivite la o nuntă de vară?

Dacă vrei să fii sigură că alegerea este inspirată, mizează pe nuanțe pastelate și materiale ușoare. Acestea se potrivesc perfect cu atmosfera unei nunți estivale și sunt elegante fără să atragă excesiv atenția.

Întrebări frecvente

Pot purta o rochie neagră la o nuntă de vară?

Da, dacă invitația nu prevede un anumit dress code. Este recomandat să alegi materiale lejere și accesorii în culori deschise.

Este potrivită o rochie crem?

Dacă nuanța este foarte apropiată de alb, este mai bine să o eviți, deoarece poate semăna cu o rochie de mireasă în fotografii.

Pot purta roșu?

Da, însă este preferabil să alegi o nuanță mai închisă și mai discretă.

Ținuta ideală pentru o nuntă nu este cea care atrage toate privirile, ci cea care se integrează armonios în atmosfera evenimentului și arată respect față de miri, scrie citymagazine.si